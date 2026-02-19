Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Uposlenici Stomatološkog fakulteta pred Vladom KS: Još nisu dobili januarske plaće

Načinjeni su propusti, Vijeće fakulteta traži povratak na staro ove ustanove, to će sigurno potrajati, ali plaće kasne već 15 dana, rekao je Sadiković

Protesti u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+11
Piše: Evelin Trako

19.2.2026

Uposlenici Stomatološkog fakulteta izašli su pred Vladu KS, jer se još nije pronašlo rješenje za isplatu plaća za mjesec januar za 216 radnika.

Naime, problem je nastao nakon što su na ovom fakultetu klinike razdvojene od nastavnog dijela, pa je nastao problem s upisom novih ustanova, kao i šta će biti s uposlenicima koji rade oba posla.

Predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo Senad Sadiković je kazao da je poznato da je urađeno niz propusta nakon što je Stomatološki fakultet razdvojen na zdravstveni i nastavni dio.

- Problem je oko plaća uposlenika, oko radnika koji rade na obje strane. Načinjeni su propusti, Vijeće fakulteta traži povratak na staro ove ustanove, to će sigurno potrajati, ali plaće kasne već 15 dana. Imenovan je v.d. direktor nove klinike, koji je na bolovanju, Vlada je odgovorna, jer je oni nisu pronašli rješenje da se potpišu adekvatni ugovori o radu. Očekujemo da će Vlada prebaciti novac za plaće. Očigledno je da je se ovo radilo da bi neko dobio još jedan mandat - kazao je Sadiković.

Senad Sadiković. Avaz

Naveo je i veće proteste, poručio je da je ovo samo jedna zdravstvena ustanova, da će izaći cijelo zdravstvo na proteste.

Istakao je da će do kraja dana znati šta će Vlada KS odlučiti o njihovim plaćama, pa će poduzeti dalje korake.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# STOMATOLOŠKI FAKULTET
# VLADA KS
# PROTESTI
# SENAD SADIKOVIĆ
# STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.