Video / Uposlenici Stomatološkog fakulteta pred Vladom KS: Još nisu dobili januarske plaće

Uposlenici Stomatološkog fakulteta izašli su pred Vladu KS, jer se još nije pronašlo rješenje za isplatu plaća za mjesec januar za 216 radnika.

Naime, problem je nastao nakon što su na ovom fakultetu klinike razdvojene od nastavnog dijela, pa je nastao problem s upisom novih ustanova, kao i šta će biti s uposlenicima koji rade oba posla. Predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo Senad Sadiković je kazao da je poznato da je urađeno niz propusta nakon što je Stomatološki fakultet razdvojen na zdravstveni i nastavni dio.

- Problem je oko plaća uposlenika, oko radnika koji rade na obje strane. Načinjeni su propusti, Vijeće fakulteta traži povratak na staro ove ustanove, to će sigurno potrajati, ali plaće kasne već 15 dana. Imenovan je v.d. direktor nove klinike, koji je na bolovanju, Vlada je odgovorna, jer je oni nisu pronašli rješenje da se potpišu adekvatni ugovori o radu. Očekujemo da će Vlada prebaciti novac za plaće. Očigledno je da je se ovo radilo da bi neko dobio još jedan mandat - kazao je Sadiković.

