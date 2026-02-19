Vlada KS usvojila zaključak o isplati plaća na Stomatološkom fakultetu, uposlenica: Boje li se Boga? Ako budu slagali...

Na današnjim protestima ispred Vlade KS, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS Senad Sadiković je poručio da je Vlada KS u toku njihovog protesta usvojila zaključak o isplati januarskih plaća uposlenicima Stomatološkog fakulteta.

To je i bio glavni razlog protesta, nakon što su se našli u birokratskom haosu nakon razdvajanja klinike od nastavnog dijela fakulteta.

– Imamo informaciju da će pustiti platu za januar, te da je osiguran novac za februarsku platu, a da ćemo dalje raditi u procesu koji zatijeva Uprava Fakulteta i uposlenici. Ako za trideset dana ne riješimo problem, vidjet ćemo šta ćemo dalje - rekao je predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković predstavnicima medija, nakon jednosatnog mirnog okupljanja ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.