PRONAĐENO RJEŠENJE

Vlada KS usvojila zaključak o isplati plaća na Stomatološkom fakultetu, uposlenica: Boje li se Boga? Ako budu slagali...

To je i bio glavni razlog protesta, nakon što su se našli u birokratskom haosu nakon razdvajanja klinike od nastavnog dijela fakulteta

Piše: Evelin Trako

19.2.2026

Na današnjim protestima ispred Vlade KS, predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS Senad Sadiković je poručio da je Vlada KS u toku njihovog protesta usvojila zaključak o isplati januarskih plaća uposlenicima Stomatološkog fakulteta.

To je i bio glavni razlog protesta, nakon što su se našli u birokratskom haosu nakon razdvajanja klinike od nastavnog dijela fakulteta.

– Imamo informaciju da će pustiti platu za januar, te da je osiguran novac za februarsku platu, a da ćemo dalje raditi u procesu koji zatijeva Uprava Fakulteta i uposlenici. Ako za trideset dana ne riješimo problem, vidjet ćemo šta ćemo dalje - rekao je predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Senad Sadiković predstavnicima medija, nakon jednosatnog mirnog okupljanja ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

Jedna od okupljenih je izrazila skepsu, pa poručila da ako budu slagali, opet će se pojaviti pred Vladom KS.

- Boje li se Boga? Ramazan, sehuri, oni ako nisu vjernici, mi jesmo - rekla je jedna od okupljenih uposlenica Stomatološkog fakulteta.

