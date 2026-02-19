Sortirnica na Grabovcu mogla bi proraditi ove godine

U Gračanici je održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici vlasti kao i direktor Fonda za okoliš FBiH Slađan Bevanda i direktor Agencije vodnog područja (AVP) rijeke Save Senad Memić s ciljem podrške ekološkim projektima u Gračanici.

Razdvajanje otpada

Za zatvaranje gradske deponije „Grabovac“ trebaju velika sredstva i ona više nije u upotrebi. Za sada se sa pretovarne stanice otpad odvozi u regionalnu deponiju u Doboj.

Kako bi se stanje koliko-toliko održalo i smanjili troškovi, prošle godine je na lokaciji Grabovac započeta gradnja sortirnice s ciljem razdvajanja otpada kako bi se mogla organizirati reciklaža koja bi donosila određene prihode.

Na sastanku kod gradonačelnika Sadmira Džebe dugo se razgovaralo i dogovaralo, kako osigurati milion maraka za nabavku savremene opreme za sortiranje otpada. Sudionici sastanka su bili mišljenja da će se osim gradskog budžeta uključiti Vlada Tuzlanskog kantona i viši organi vlasti, jer će sortirnica, kako su naglasili gradonačelnik Džebo i direktor JP „Komus“ Amer Hamidović, smanjiti količinu otpada i donositi određene prihode od recikliranog otpada.

- Svi se nadamo da ćemo traženi iznos obezbjediti i u nadi smo da će prijeko potrebna sortirnica proraditi ove godine – izjavio je gradonačelnik Sadmir Džebo.

Četvrti lot

Sredstvima Agencije vodnog područja rijeke Save, prošle godine je rađeno na tri lota na rekonstrukciji obala i korita rijeke Spreče.

- Naredne godine će se raditi i četvrti lot, od karanovačkog mosta do ušća Sokoluše i Jadrine, kako bi protok Spreče bio veći, čime bi se smanjile i poplave i štete od poplava – istakao je direktor Senad Memić.