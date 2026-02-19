Nakon što su godinama molili za borački dodatak: Bivši borci kreću u proteste i blokade širom FBiH

Zbog činjenice da ni u budžetu FBiH za 2026. godinu nisu planirana sredstva za borački dodatak, demobilisani borci pripremaju velike proteste i najavljuju dolazak pred Vladu FBiH. Protesti će se, kako nam je kazao Hamza Krkalić iz Udruženja „Kamp boraca“, organizirati u posljednjoj sedmici marta jer bivši branitelji ne žele kvariti atmosferu ramazana, pa su okupljanje odgodili poslije Bajrama.

- Prvobitno smo to planirali 28. februara, na godišnjicu naših protesta 2018. godine, ali ostavit ćemo rok od mjesec dana. Najprije će imati proteste pred Vladom FBiH, ali to će biti najava za blokadu FBiH, jer mi smo nekad znali blokirati i Šićku petlju, Ivan sedlo, Karuše i srednju Bosnu. Izaći ćemo na saobraćajnice, iako nije popularno – kaže Krkalić.

Sve je propalo

Punih sedam godina demobilizirani borci insistiraju na uvođenju prava na borački dodatak, kojim bi se bivšim pripadnicima ARBiH, MUP-a RBiH i HVO-a osigurale naknade u iznosu od pet KM za svaki mjesec proveden u odbrani države. U „Kampu boraca“ tvrde da se radi o gotovo 50.000 korisnika, koji na drugi način nisu osigurali vlastitu egzistenciju, a za što bi bilo potrebno blizu 50 miliona KM godišnje.

S druge strane, Radna grupa Ministarstva za boračka pitanja FBiH predložila je da borački dodatak iznosi 1,5 KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje za svih 383.494 branitelja, za što je na godišnjem nivou potrebno 234 miliona KM.

- Otkud nas 383.000? Sve je propalo, nema para, nisu prihvaćeni ni amandmani da se samo odrede sredstva u budžetu za isplatu boračkog dodatka. Nije bilo riječi ko i koliko. Mi ne vjerujemo rebalansu, pa je naša adresa Vlada FBiH, jer gore sjede naš ministar Lokmić i premijer Nikšić. Sazvat ćemo sjednicu Upravnog odbora, kako bismo odredili koji će to biti dan i u koje vrijeme, a proteste ćemo najaviti i policiji. Imamo podršku i ostalih udruženja – ističe Krkalić.

Kupovina vremena

Borci su uvijek do svojih prava dolazili protestima, pa će se vjerovatno i sada to desiti, izjavio je za “Avaz” federalni zastupnik i zamjenik predsjednika Odbora za boračka i invalidska pitanja ZD PFBiH Almedin Aliefendić. Nakon što Federalni parlament nije prihvatio njegov amandman da se u budžetu FBiH za ovu godinu osiguraju sredstva za borački dodatak, Aliefendić ocjenjuje da je ministar za boračka pitanja Nedžad Lokmić izigrao borce koji svoja prava nisu ostvarili ni 30 godina nakon rata.

- Mi smo preko Odbora za boračko-invalidsku zaštitu inicirali da se ovo pitanje riješi. Zastupnički dom je prihvatio naš zaključak, kojim je Vlada FBiH obavezana da pripremi izmjene i dopune Zakona o demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica i definiše pravo na borački dodatak. Prošle su dvije godine, a godina otkako je Vlada formirala Radnu grupu i potrošila vrijeme na nadmudrivanje – kaže Aliefendić.

Radna grupa usaglasila je prijedlog u septembru prošle godine, a ministar je obećao da će izmjene Zakona predložiti na prvoj sjednici Vlade. Nakon dva mjeseca je izjavio da je zatražio mišljenje Ministarstava pravde, odnosno finansija.

Aliefendić navodi da je ministar kupovao vrijeme do izborne godine. Vlada, kaže, i dalje šuti. Njegova je procjena, veli, da će do izbora donijeti zakon, koji će stupiti na snagu od 1. januara 2027., kako bi dobili određen broj glasova.

U RS riješeno

Sama činjenica da je pravo na borački dodatak regulisano u manjem bh. entitetu, za pripadnike VRS-a, a da borci koji su branili ovu državu to pravo nemaju, ukazuje na ogromno ogorčenje i da je ovdje sve moguće.

Slijedi nemirno proljeće, jer znam da borci ovo neće gledati sa strane, kaže zastupnik Almedin Aliefendić.