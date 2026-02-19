Pitanje građevinske parcele ili bogaćenje: Optužbe za krađu pri prodaji gradskog zemljišta

Ustavni sud Bosne i Hercegovine će odlučiti da li je zakonit način na koji Grad Lukavac prodaje gradsko zemljište, nakon sukoba advokata Nisada Omerovića s nosiocima najviših gradskih funkcija, koje optužuje da bez javnog poziva prodaju gradsku zemlju, te pogoduju investitorima na štetu grada.

Optužuje gradonačelnika Edina Delića i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Suada Salibašića, da prodaju gradske parcele bez javnog poziva. To rade pod izgovorom da je riječ o zakonitoj proceduri zvanoj „Oblikovanje građevinske čestice“, navodi advokat.

Općinski i kantonalni sud u Tuzlanskom kantonu su odbili Omerovićeve pokušaje da poništi prodaju gradske zemlje u jednom od predmeta, te obustavi gradnju. Konačnu riječ će reći Ustavni sud BiH.

Zloupotreba zakona?

Advokat Omerović navodi da je Grad Lukavac krajem 2023. godine direktnom pogodbom prodao parcelu od 478 m2 kupcima Al Amili Harisu i njegovoj majci Amini Buzaljko za 81.413 KM. Samo 27 dana kasnije, kupci su parcelu preprodali građevinskoj firmi, skupa s drugim svojim parcelama, površine približno 800 m2.

Ukupna cijena je gotovo 2,2 miliona KM, što znači da je vrijednost samo gradske parcele narasla na blizu 824.000 KM, objašnjava matematiku Omerović, te nudi notarske ugovore kao dokaz da je prodaja bila desetostruko štetna po javni interes.

Navodi da je zakoniti način prodaje neposrednom pogodbom zbog oblikovanja građevinske parcele zloupotrijebljen, samo kako bi se izbjegao javni konkurs kojim bi Grad postigao realnu, tržišnu cijenu pri prodaji javnog zemljišta. Dodaje da to nije izolovan slučaj, već matrica po kojoj djeluje vlast.

Delićev kontranapad

Gradonačelnik Delić za „Avaz“ ističe da je sve urađeno po zakonu i da odluku o prodaji donosi gradsko vijeće a ne on. Vrijednost zemljišta utvrđuje vještak, ističe Delić, te dodaje da svaku prodaju potvrđuje i pravobranilac, koji potpisuje da posao nije na štetu grada i javnog interesa.

Negira da je riječ o kriminalu, a desetostruki rast cijene objašnjava time što je kupac gradsku parcelu pripojio vlastitim parcelama, te investitoru prodao kompletan projekt s dozvolom za gradnju. Međutim, u notarskom ugovoru stoji da će građevinsku dozvolu rješavati kupac naknadno.

Ko plaća ceh?

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona otvorilo istragu u ovom predmetu, i Omerović navodi da će uskoro kao svjedok dati iskaz Upravi za organizovani kriminal tuzlanske policije. Iz Tužilaštva nisu mogli precizirati u kojoj fazi je predmet i da li će optužnica biti podignuta ili slučaj odbačen.