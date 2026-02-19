Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRAMOTNO

Skandal u srednjoj školi u Tuzli: Profesor dodirivao učenicu, policiji rekao "samo sam se šalio", otjeran je iz škole!

On je odmah suspendovan. Policija je dalje preuzela slučaj i to je sve što vam mogu kazati u ovom trenutku, potvrdio je direktor škole za "Avaz"

Omer Delalić: Dodatno zabrinjava činjenica da je trener plivanja za djecu. Avaz

Piše: Evelin Trako

19.2.2026

U Mještovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli prije 9 dana odigrala se prava drama, kada je profesor neprimjereno dodirivao učenicu, saznaje portal "Avaza". 

Kako dalje saznajemo, riječ je o profesoru Omeru Delaliću. Nakon što je učenicu dodirivao, pred svima je nazvao "sponzorušom", što su čuli i drugi učenici i što su potvrdili direktoru i roditeljima.

Ona je odmah sve prijavila majci koja je obavijestila policiju. 

"Valjane informacije"

- Delalić je policiji izjavio da se "samo šalio s djevojčicom, pitajte direktora škole šta je bilo - kaže izvor portala "Avaza". 

Asmir Selimi direktor ove škole, kazao je za "Avaz" da "imamo valjane informacije". 

- On je odmah suspendovan. Policija je dalje preuzela slučaj i to je sve što vam mogu kazati u ovom trenutku - rekao je Selimi za "Avaz". 

Po dolasku u školu, majka je od ogromnog šoka i straha za svoje dijete izgubila i svijest. 

Trener plivanja

Ovaj skandal dodatno uznemirava obzirom na činjenicu da je Delalić i trener plivanja te da često radi s djecom. 

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona su nam usmeno kazali da pošaljemo upit za pristup informacijama, ali do trenutka objavljivanja ovog teksta, nismo dobili odgovor. 

Inače, Omer Delalić je ranije bio i politički aktivan. Izbačen je iz SBB-a 2022. godine, zajedno s Nedžadom Hamzićem, zbog velikih mahinacija pri zapošljavanju.

# MUP TK
# TUZLA
# OMER DELALIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (31)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.