Skandal u srednjoj školi u Tuzli: Profesor dodirivao učenicu, policiji rekao "samo sam se šalio", otjeran je iz škole!

U Mještovitoj srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli prije 9 dana odigrala se prava drama, kada je profesor neprimjereno dodirivao učenicu, saznaje portal "Avaza".

Kako dalje saznajemo, riječ je o profesoru Omeru Delaliću. Nakon što je učenicu dodirivao, pred svima je nazvao "sponzorušom", što su čuli i drugi učenici i što su potvrdili direktoru i roditeljima.

Ona je odmah sve prijavila majci koja je obavijestila policiju.

"Valjane informacije"

- Delalić je policiji izjavio da se "samo šalio s djevojčicom, pitajte direktora škole šta je bilo - kaže izvor portala "Avaza".

Asmir Selimi direktor ove škole, kazao je za "Avaz" da "imamo valjane informacije".

- On je odmah suspendovan. Policija je dalje preuzela slučaj i to je sve što vam mogu kazati u ovom trenutku - rekao je Selimi za "Avaz".

Po dolasku u školu, majka je od ogromnog šoka i straha za svoje dijete izgubila i svijest.

Trener plivanja

Ovaj skandal dodatno uznemirava obzirom na činjenicu da je Delalić i trener plivanja te da često radi s djecom.

Iz MUP-a Tuzlanskog kantona su nam usmeno kazali da pošaljemo upit za pristup informacijama, ali do trenutka objavljivanja ovog teksta, nismo dobili odgovor.

Inače, Omer Delalić je ranije bio i politički aktivan. Izbačen je iz SBB-a 2022. godine, zajedno s Nedžadom Hamzićem, zbog velikih mahinacija pri zapošljavanju.