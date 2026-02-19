GRAS dijelove motora za stare tramvaje nabavlja od firme osnovane 2024. kojoj je Šteta netransparentno dodijelio 200.000 maraka

Javna kompanija za upravljanje gradskim saobraćajem u Sarajevu od oktobra prošle godine pojedine rezervne dijelove vučnog motora starih čeških tramvaja kupuje od firme koja je do prijave na tender prodavala kancelarijski materijal. Od osnivanja u februaru 2024. godine nije imala nikakvo iskustvo u javnim nabavkama dijelova tramvaja, pokazuju podaci o tenderima GRAS-a koje je analizirao Detektor. Osnivač kompanije Asim Hadžić ranije je bio direktor u firmi sadašnjeg ministra privrede u Zeničko-dobojskom kantonu Samira Šibonjića. Prije nego što je dobio tender od 40.000 maraka za isporuku grafitnih četkica za motore i druge dijelove čeških tramvaja ČKD K2, model kakav je učestvovao u nesreći u Sarajevu u kojoj je poginuo mladić a četvero građana povrijeđeno, Hadžić je dobio tender od Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Hadžić negira da poznaje sarajevskog ministra saobraćaja Adnana Štetu. - Posao nije dogovoren sa gospodinom ministrom, lično se ne poznajemo - kazao je on i dodao da je posao dobijen u skladu sa procedurama EBRD-a i Zakona o javnim nabavkama BiH”, odgovorio je na pismeni upit. - On potpiše, ostavi, ja to potpišem. Nisam imao priliku nikada se vidim s njim - kazao je Hadžić u ranijem kratkom telefonskom razgovoru. Ministarstvo kojim rukovodi Šteta tender vrijedan 50.000 maraka je izuzelo od primjene Zakona o javnim nabavkama. Nakon toga, Štetino ministarstvo je Hadžićevoj firmi dodijelilo i tender od 150.000 maraka za procjenu kvaliteta transportne mreže u Sarajevu, ponovo uz izuzeće od domaćih procedura javnih nabavki. Od kancelarijskog materijala do dijelova tramvaja Hadžić je, prema objavama na društvenim mrežama, dugogodišnji prijatelj i saradnik Šibonjića, koji je za Detektor potvrdio da je Hadžić bio direktor firme Proagro koju je on osnovao u Žepču.

Hadžić i Šibonjić . Facebook Hadžić i Šibonjić . Facebook

- Ona je poslovala jedan kraći period, dok je bilo nešto oko malina, radili sisteme za navodnjavanje, malinarstvo i to. I zatvorena je - kazao je Šibonjić. Ovaj istaknuti član stranke Narodnog evropskog saveza, misli da Hadžić nije politički aktivan. Šibonjić je negirao da mu je on pomogao na bilo koji način da dođe do pobjede na tenderu. - Ne, ja sam ministar privrede u Zeničko-dobojskom kantonu - kazao je Šibonjić. On na pitanje novinara nije mogao navesti čime se Hadžić ranije bavio. Na pitanje da li mu je veza sa ministrom Šabonjićem pomogla da dobije tendere u Sarajevu, Hadžić je u pismenom odgovoru kazao da firma Proagro već godinama ne postoji. Naglasio je da su postupci provedeni u skladu sa procedurama nabavki BiH i EBRD-a. Ljeto prošle godine bilo je odlučujuće za mladu firmu iz Zenice koju je osnovao Hadžić. On je čekao rezultate nekoliko važnih tendera na koje se prijavio. Za Detektor je objasnio da je firmu osnovao da se bavi projektovanjem, nadzorom, zastupanjem, trgovinom, i da ima odgovornu osobu za zastupanje i angažovane vanjske saradnike koji pomažu u projektima prema potrebi i registrovanim djelatnostima “kroz interdisciplinarni rad, nauku, praksu i tehnologiju”. Godinu ranije, samo nekoliko mjeseci nakon što je u februaru 2024. u Sarajevu osnovao firmu kojoj je dao naziv Centar za tehničko tehnološko ispitivanje, Hadžić se na sajmu u Zenici pohvalio domaćim dronom vlastite proizvodnje. Ali novinari Klixa uskoro su otkrili da se isti dron može kupiti od proizvođača iz Kine preko turskih dobavljača. Hadžić se pravdao da je dron uz koji se slikao na sajmu u Zenici trebao samo biti prikaz i da će uskoro početi vlastitu proizvodnju. Nakon toga ne postoje javni dokazi da je takva proizvodnja ikada počela. Godinu je CTTI završio sa tek 28.000 maraka prihoda, jedva za platu jedinom zaposlenom, prema podacima Finansijsko-informatičke agencije Federacije. U januaru 2025. godine premješta firmu iz Sarajeva u Zenicu i daje joj novi naziv – Istraživački tehničko tehnološki centar ITTC. - Ja sam promijenio naziv kad su nam pakovali za dronove - kazao je kratko u telefonskom razgovoru Hadžić prije nego što je zatražio upit putem e-maila. Tender izuzet iz redovnih procedura Do juna 2025. godine firma je dobila tek nekoliko tendera od po nekoliko stotina maraka za nabavku kancelarijskog materijala od ustanova i javnih kompanija u Bugojnu. Tenderi su dodijeljeni direktnim sporazumima.

Ministar saobraćaja Adnan Šteta i direktor GRAS-a Senad Mujagić . Vlada KS Ministar saobraćaja Adnan Šteta i direktor GRAS-a Senad Mujagić . Vlada KS

Onda od Ministarstva saobraćaja u Sarajevu kojim rukovodi Adnan Šteta ITTC dobija 50.000 maraka za usluge izrade analize, definisanja i implementacije pilota “Žuta linija”, dio projekta Terrain-Twinning i angažman na prelazu na net-zero transporta. Prema podacima portala javnih nabavki ovaj tender izuzet je iz redovnih procedura javnih nabavki. Na državnom portalu postoji samo štura informacija o dodjeli ove nabavke ali na kantonalnom portalu koji je inače detaljniji nema niti jedne informacije o novcu dodijeljenom ITTC-u. Hadžić kaže da je projekat uspješno završen u konzorcijumu sa drugom privatnom kompanijom i da je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija prema pravilima EBRD-a. Iz Ministarstva saobraćaja nisu odgovorili na upit Detektora o načinu dodjele ovog tendera. Ministar Šteta nije odgovarao na pozive i poruke novinara Detektora. Nakon ovog tendera, Hadžićeva firma počinje dobijati nabavke veće vrijednosti. U augustu 2025. godine se na e-aukciji takmiči za posao vrijedan 40.000 maraka na dijelu GRAS-ovog tendera za nabavku dijelova za tramvaj. Nasuprot nje je firma koja već nekoliko godina dobavlja sitne dijelove za pogon tramvaja. GRAS ni u ovom tenderu nije tražio bilo kakvo prethodno iskustvo, stručnost firmi niti garanciju za dobro urađen posao pa je nedavno osnovana kompanija morala dostaviti samo potvrdu da je registrovana za traženu djelatnost. Detektor je ranije otkrio da GRAS više ne traži nikakve posebne kvalifikacije od firmi za nabavku dijelova i servisiranje tramvaja. ITTC na e-aukciji spušta cijenu i dobija tender za nabavku više od 300 grafitnih četkica za motore i reduktore tramvaja. Ugljeno grafitni proizvodi za tramvajska vozila koje će do oktobra 2026. godine GRAS-u isporučivati ITTC ugrađuju se između ostalih i u tramvaje tipa ČKD K2 kakav je imao nesreću. Prema državnom portalu javnih nabavki GRAS je do sada od ITTC-a tražio isporuku robe u vrijednosti 1.300 maraka.

Podaci poratala javnih nabavki o tenderu Grasa za ITTC . Screenshot, ejn.gov.ba Podaci poratala javnih nabavki o tenderu Grasa za ITTC . Screenshot, ejn.gov.ba

Hadžić negira da je do sada isporučio dijelove GRAS-u. - Isporuka robe još nije izvršena i na osnovu toga naša roba nije mogla ni biti ugrađena u vozila GRAS-a i ne mogu imati veze sa nesrećom - napisao je Hadžić. On je naveo da je ITTC zastupnik “proizvođača ugljeno grafitnih materijala renomiranog višedecenijskog proizvođača” ali u svom odgovoru ne navodi ime proizvođača. - Dijelovi se nabavljaju od renomiranog proizvođača ugljeno grafitnih elemenata iz Srbije koji svoje proizvode prodaje u cijelom regionu i šire i ima reference i dokaze o urednoj isporuci u regionu za tramvajska i željeznička vozila. Zastupnici smo proizvođača od datuma registracije firme - pojasnio je Hadžić i dodao da na svu robu daju garanciju, ateste i certifikate propisane tehničkim uslovima. - To su elementi od ugljeno grafitnih materijala koji predstavljaju sporedne dijelove - dodao je on. Iz GRAS-a nisu odgovorili na upit Detektora da li je nešto od dijelova kupljenih od ITTC-a ugrađivano u tramvaj 516 koji je imao nesreću. Iz GRAS-a također nisu odgovorili na upite o izboru ITTC-a na ovom tenderu. Direktor GRAS-a Senad Mujagić nije odgovarao na pozive i poruke Detektora. Novoj firmi dat posao procjene mreže U novembru je ITTC dobio svoj najveći posao do sada – 150.000 maraka vrijednu nabavku za istraživanje i procjenu kvaliteta transportne mreže u Kantonu Sarajevo. Nekoliko detalja o tenderu objavljeno je na stranici Evropske banke za obnovu i razvoj ali Ministarstvo saobraćaja o njemu nije objavilo nikakve detalje na portalima nabavki.

Šibonjić i Hadžić sa privrednicima iz Turske . Vlada ZDK Šibonjić i Hadžić sa privrednicima iz Turske . Vlada ZDK

Hadžić negira da je od Ministarstva saobraćaja dobio ijedan tender. - Tender je dobijen izborom EBRD-a, što je vidljivo na portalu EBRD-a - kazao je on. “Reference koje su tražene su i ispunjene dokazima na uredno izvršenim prethodnim poslovima iz oblasti saobraćaja i svojim stručnim kadrom kao i angažmanom drugih stručnih lica”, naveo je Hadžić ne iznoseći više detalja o detaljima ranijih poslova. ITTC na ovom tenderu učestvuje sa Fakultetom za saobraćaj u Sarajevu. Hadžić je u pisanom odgovoru potvrdio da je saradnja dogovorena na zahtjev ITTC-a. - Uloga fakulteta je da u budućim koracima kod izrade studije angažujemo studente na anketiranju učesnika u saobraćaju, mjerenju protoka saobraćaja, popunjavanju aplikacije za izračune - odgovorio je Hadžić. Dekan Fakulteta Amel Kosovac u telefonskom razgovoru je potvrdio da je potpisao sporazum o saradnji s kompanijom ITTC u projektu koji se tiče istraživanja i procjene kvaliteta transportne mreže u Kantonu Sarajevo. - Fakultet saobraćaja i komunikacije potpisuje puno takvih sporazuma sa privatnim firmama, sa državnim firmama, sa institucijama. To su protokoli o suradnji, na taj način mi to ostvarujemo. Najviše zbog studenta - objasnio je Kosovac. Na pitanja o proceduri izbora ITTC-a za projekat, naveo je da su procedure provedene u skladu s pravilima EBRD-a. O tome kako je raspoređeno 150.000 maraka Kosovac nije želio govoriti, navodeći da projekat još nije završen. Ovo istraživanje dio je većeg projekta za koji je Kanton Sarajevo uzeo više desetina miliona maraka zajma od EBRD-a. U zvaničnom opisu istraživanja na stranici EBRD-a navodi se da projekat želi povećati kvalitet usluge javnog prevoza kako bi se putnici i turisti potakli da manje koriste vlastite automobile. Projekat vrijedan 30 miliona maraka treba i da doprinese smanjenju gužvi u Sarajevu. U njemu su već ranije nabavljeni novi trolejbusi. Hadžićeva mlada firma treba da pruži konsultantske usluge za ankete i procjenu kvaliteta transportne mreže. Turski dronovi kao bh. inovacija CTTI se prvi put javno spominje od kraja 2024. godine kada je na Zeničkom privrednom sajmu (ZEPS) predstavila prototip “BH Dron” kao letjelicu “najviših svjetskih tehnoloških performansi”, napravljen uz pomoć iz Turske i uz najavu da će uskoro započeti serijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini.

Asim Hadžić (sivo odijelo) uz Samira Šibonjića (desno) na predstavljanju “BH Drona” u Zenici . Vlada ZDK Asim Hadžić (sivo odijelo) uz Samira Šibonjića (desno) na predstavljanju “BH Drona” u Zenici . Vlada ZDK

ZEPS je “BH Dron” 2024. nagradio zlatnom medaljom za izuzetna dostignuća i doprinos u oblasti inovacija. Hadžiću je medalju uručio Šibonjić. Uskoro se ispostavilo da je predstavljeni dron ustvari kineski, a uvezen je iz Turske. - Dronovi su kupljeni u Turskoj i u BiH su dovezeni i sklopljeni. Trebali su poslužiti kao prikaz da ćemo i mi uskoro ući u proizvodnju dronova - kazao je Hadžić. U odgovoru za Detektor kaže da je na ZEPS-u predstavio dronove turskog proizvođača. - Ideja je bila proizvodnja dronova u BiH, ali zbog nemogućnosti ishodovanja potrebnih dozvola, od projekta se odustalo i prekinuta je saradnja sa proizvođačem dronova iz Turske - napisao je on. Zbog dronova je osnovao CTTI ali nakon odustajanja od ideje firmu je prebacio iz Sarajeva u Zenicu. Na pitanje u telefonskom razgovoru ko je “pakovao” firmi nakon predstavljanja dronova Hadžić nije odgovorio. Umjesto toga, Hadžić je kazao: “Ko je dolazio da me kontroliše. Oni su rekli da sam ih ja uvez'o, nit sam ih uvez'o, nit’ sam ih izvez'o. Ja sam samo prezentov'o na sajmu. A oni su napravili priču da sam ja… Bože sačuvaj.”

Fakultet za saobraćaj i komunikacije je potpisao sa Hadžićevom firmom i sporazum u projektu “BH Dron”. Na pitanje da li je Fakultet provjerio kompaniju s kojom je potpisan sporazum o saradnji Kosovac je naveo da je pitanje o provjeri kvalifikacija “neumjesno postaviti profesoru”. - Naravno da se provjeri. Ne ulazi se tako naslijepo u potpisivanje sporazuma sa kompanijama - kazao je i dodao da kompanija nije sama nastupala, nego sa predstavnicima turske firme koja proizvodi dronove. On se nije mogao sjetiti naziva turske kompanije. Na stranici ITTC-a ističe se višegodišnje iskustvo stručnjaka koji rade za ovu kompaniju ali na linku reference nema nikakvog sadržaja. U opisu se navodi da centar ima savremenu opremu i laboratorije ali nema fotografija tih prostorija već se koriste generičke fotografije sa interneta. Centar je opisan kao specijalizirana istraživačka institucija usmjerena na razvoj, analizu i unapređenje sistema saobraćaja i komunikacija. Cilj im je da postanu “vodeći istraživački centar u Jugoistočnoj Evropi za pametne saobraćajne i komunikacione tehnologije”. Linkovi na Facebook i Instagram stranice firme ne rade.

Podaci portala javnih nabavki o izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama . Screenshot, ejn.gov.ba Podaci portala javnih nabavki o izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama . Screenshot, ejn.gov.ba