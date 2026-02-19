Damir ef. Peštalić za "Avaz": Ramazan u Srebrenici nikada neće biti kao što je bio prije genocida, ali trudimo se

Prvog dana Ramazana Damir ef. Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica govorio je za „Avaz“. On je izrazio zahvalnost Bogu što možemo da pričamo o ramazanima u Srebrenici i o novim generacijama u gradu.

- Obzirom da mi je to bilo poslije genocida, vjerovatno teško zamislivo, zato smo zahvalni dragom Bogu. I naravno Ramazan u Srebrenici neće biti nikada kao što je bio prije genocida, ali naravno trudimo se da jednostavno taj ambijen se osjeti – kazao je Peštalić.

On je istakao snagu majki i očeva koji su preživjeli, koji su ostali živi i želju za ramazanskom atmosferom jer je to nešto što je samo za sebe fenomen.

- Mi možemo biti sretni što smo dio toga, da zajedno sa njima dočekujemo naše ramazane u Srebrenici – kazao.