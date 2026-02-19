PRVI DAN RAMAZANA

Damir ef. Peštalić za "Avaz": Ramazan u Srebrenici nikada neće biti kao što je bio prije genocida, ali trudimo se

Ne može se svako vratiti u Srebrenicu i mi to i ne očekujemo, ali svako na svoj način može doprinijeti, da pomogne procesu povratka, poručio je

Damir ef. Peštalić. Avaz

Mirela Pekušić

19.2.2026

Prvog dana Ramazana Damir ef. Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica govorio je za „Avaz“. On je izrazio zahvalnost Bogu što možemo da pričamo o ramazanima u Srebrenici i o novim generacijama u gradu.

- Obzirom da mi je to bilo poslije genocida, vjerovatno teško zamislivo, zato smo zahvalni dragom Bogu. I naravno Ramazan u Srebrenici neće biti nikada kao što je bio prije genocida, ali naravno trudimo se da jednostavno taj ambijen se osjeti – kazao je Peštalić.

On je istakao snagu majki i očeva koji su preživjeli, koji su ostali živi i želju za ramazanskom atmosferom jer je to nešto što je samo za sebe fenomen.

- Mi možemo biti sretni što smo dio toga, da zajedno sa njima dočekujemo naše ramazane u Srebrenici – kazao.

Njegova ramazanska poruka bila je da budemo uz Srebrenicu i sve gradove poput Srebrenice, jer kako je kazao ljudi u tim dijelovima BiH su poprilično zaboravljeni i zapostavljeni.

- Mogao bih komotno istaći Srebrenicu na čelu tog zaborava, da tako kažemo, naših ljudi koji vode procese u političkoj državi. Naravno, Srebrenica mora biti uvijek u fokusu, mora biti uvijek u interesovanju, mora biti naš zajednički interes, naša crvena linija, naš nacionalni interes i program – istakao je Peštalić.

S tim veze, efendija Peštalić je istakao obični narod koji je cijelu godinu prisutan i koji može biti primjer drugima svojom energijom.

- Ne može se svako vratiti u Srebrenicu i mi to i ne očekujemo, ali svako na svoj način može doprinijeti, da pomogne procesu povratka – poručio je.

