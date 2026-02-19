Izdato upozorenje za Hercegovinu: Moguće poplave, bujice i klizišta

Federalni hidrometeorološki zavod upozorio je na opasnost od poplava, bujičnih tokova i klizišta na prostoru Hercegovine usljed najavljenih intenzivnih padavina.

Prema prognozama, u narednim danima očekuju se obilne kiše na slivovima Neretve i Cetine, što bi moglo dovesti do lokalnog izlijevanja pritoka Neretve u njenom donjem toku, posebno vodotoka Trebižat, kao i rijeke Šuice na slivu Cetine.

Početak pogoršanja vremenskih prilika predviđa se u noći sa 19. na 20. februar. Za vodotoke koji su pod utjecajem vještačkih zahvata i regulacija nije moguće dati preciznu prognozu kretanja vodostaja.

Osim upozorenja na moguće poplave, ista institucija izdala je i narandžasto upozorenje zbog snažnog vjetra koji se danas očekuje na području Hercegovine i jugozapadne Bosne.

Prognozirana brzina udara vjetra kretat će se između 50 i 70 kilometara na sat.

- Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom - navodi se u saopćenju.

Za sutra meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme. U nižim predjelima očekuje se kiša, dok će u višim područjima padati snijeg. S padom temperature zraka u poslijepodnevnim i večernjim satima, u Bosni se i u nižim krajevima može pojaviti slab snijeg ili susnježica.

Na području Hercegovine prijepodne se očekuje jak jugo.