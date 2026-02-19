Nikšić: Tražit ćemo načine da rješenja u NSRS budu na tragu evropskih standarda

Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine (SDP BiH) Nermin Nikšić izjavio je danas nakon potpisivanja sporazuma u Banjoj Luci o zajedničkom nastupu na Općim izborima 2026. godine, da je riječ o pruženoj ruci i obećanju između političkih partija da će zajednički djelovati u interesu građana.

- Današnje potpisivanje zajedničkog sporazuma je pružena ruka i obećanje između svih političkih partija da ćemo u periodu do Općih izbora, na izborima i nakon njih djelovati kroz Narodnu skupštinu Republike Srpske i sve ostale institucije države Bosne i Hercegovine - rekao je Nikšić.

On je naglasio da je cilj da se političko, ekonomsko i društveno uređenje BiH podigne na zadovoljavajući nivo, kako bi građani dobili vlast koja će u narednim godinama raditi na povećanju životnog standarda.

Nikšić je podsjetio da se sporazum odnosi na zajedničku listu za Narodnu skupštinu Republike Srpske, gdje SDP BiH i partneri žele biti faktor koji će zastupati interese građana tog entiteta.

- Tražit ćemo načine da rješenja koja se donose u Narodnoj skupštini budu na tragu evropskih standarda i propisa, te da pravimo sinergiju između Republike Srpske, Federacije BiH i državnog nivoa - istaknuo je.

Prema njegovim riječima, cilj je da se napravi vlast na nivou BiH koja će izvršiti preostale obaveze i omogućiti da zemlja konačno krene putem evropskih integracija.

- Naši građani to zaslužuju - poručio je Nikšić.

Dodao je da su vrata otvorena i za druge političke subjekte, ukoliko im se žele pridružiti.

- Ponudili smo onima koji imaju infrastrukturu, a nisu danas ovdje, da se priključe sporazumu. Ukoliko žele, otvorit ćemo razgovore i oko toga. Nije vrijeme za vrijeđanja i teške riječi, već da se takmičimo u tome koliko ćemo uspjeti uraditi u interesu građana kada su u pitanju standard, investicije u javnu infrastrukturu, plate, penzije i socijalna davanja - kazao je Nikšić.

Na pitanje da li je pogodan politički momenat da sedam dana nakon tragične tramvajske nesreće u Sarajevu, bude potpisan sporazuma o učešću na izborima, Nikšić je kazao da se nesreće i tragedije dešavaju te da je gubitak ljudskog života nenadoknadiv.

- Ne želim skrnaviti spomen na mladića koji je tragično poginuo. Život se ne može zaustaviti, izgubite nekog najbližeg, ali morate nastaviti dalje raditi i živjeti - poručio je Nikšić.