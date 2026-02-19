POTVRDA SNAŽNE SARADNJE

Bećirović i komandant EUFOR-a Fronda razgovarali o sigurnosnoj situaciji u BiH

Također je izrazio zahvalnost svim zemljama učesnicama operacije na trajnoj predanosti i trudu usmjerenom na stabilnost u Bosni i Hercegovini

Sa sastanka. EUFOR

FENA

19.2.2026

Komandant operacije Althea Snaga Evropske unije (EUFOR) generalmajor Maurizio Fronda sreo se sa članom Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem.

Sastanak je još jedna potvrda snažne i konstruktivne saradnje između EUFOR-a i institucija Bosne i Hercegovine. Razgovor je bio fokusiran na pitanja od zajedničkog interesa, trenutni sigurnosni ambijent i nastavak koordinacije u cilju sigurnog i stabilnog okruženja u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Član Predsjedništva Denis Bećirović čestitao je generalmajoru Frondi na preuzimanju komande nad operacijom Althea EUFOR-a i poželio mu uspjeh tokom mandata. Također je izrazio zahvalnost svim zemljama učesnicama operacije na trajnoj predanosti i trudu usmjerenom na stabilnost u Bosni i Hercegovini.

General Fronda zahvalio je Predsjedništvu na kontinuiranoj saradnji i ponovio EUFOR-ovu nepokolebiljvu i nepristranu posvećenost pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine u skladu s njegovim mandatom.

On je naglasio da Evropska unija ostaje čvrsto angažovana na unaprjeđenju stabilnosti i sigurnosti u BiH i naglasio odlučnost EUFOR-a da ostane vidljiv, kredibilan i nepristran, saopćeno je iz EUFOR-a. 

# DENIS BEĆIROVIĆ
# EUFOR
# MAURIZIO FRONDA
