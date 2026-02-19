Jasmin Handžić: Kome je cilj još veća podjela Bošnjaka u entitetu RS

Povodom potpisivanja koalicionog sporazuma stranaka SDP, NiP, NES, PDA i Naprijed u Banjoj Luci, Jasmin Handžić uputio je saopćenje za javnost u kojem je iznio stav o političkim kretanjima na bošnjačkoj sceni u entitetu Republika Srpska.

U nastavku prenosimo njegovo saopćenje u cijelosti:

Kome je cilj još veća podjela Bošnjaka u entitetu RS

Za sve one koji su iole upućeni u politička zbivanja u manjem bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska, posebno na bošnjačkoj političkoj sceni, današnji događaj u Banjoj Luci, gdje su SDP, NiP, NES, PDA i Naprijed potpisali koalicioni sporazum, ne znači ništa novo, osim nove podjele Bošnjaka. Odnosno kreiranje dva bloka, što će u konačnici Bošnjake ostaviti i bez cenzusa nakon 2026.

"Šta im je cilj?"

Kao neko ko dolazi iz BH Zelenih, jedne od najjačih bošnjačkih stranaka u entitetu RS, koja ima ozbiljnu stranačku infrastrukturu, odbornike u općinama, predsjednika Skupštine Grada Doboja, poslanika u Narodnoj skupštini RS, potpuno argumentirano, politički i ljudski moralno javno pitam potpisnike, šta im je cilj?

Nastavak borbe i tuče sa SDA i nanošenje štete toj stranci?

Pokazivanje mišića političkim takmacima?

Zauzimanje bolje startne pozicije?

Ili je po srijedi neki četvrti plan u pitanju!

Jer, kakve sporazume za nastup na izborima u RS mogu potpisivati stranke koje nemaju nijednu općinsku organizaciju u općinama RS, nijednog odbornika, pa vjerovatno nemaju nijednog člana.

Dragi prijatelji, razumijem negdje drugdje, ali entitet Republika Srpska i bošnjački povratnici u tom dijelu Bosne i Hercegovine, ni u snu vam ne smiju biti sredstvo za bilo kakve igre i igrice, politička potkusurivanja ili nadmudrivanja.

Šta Bošnjaci u RS, nakon današnjeg događaja u Banjoj Luci mogu očekivati, ili da uprostim, šta ja kao žrtva genocida iz Vlasenice mogu očekivati? Ništa i nastavak beznađa!

Naravno, sada slijedi odgovor drugog bloka, stranke okupljene oko SDA, koje uzgred rečeno imaju mnogo više glasova i podrške u RS, od SDP-a i NiP-a.

U konačnici imamo podjelu i Bošnjake ispod cenzusa!

Pirova pobjeda

Ako posmatram iz ugla BH Zelenih, mi smo u komotnoj poziciji, i sami možemo ostvariti rezultat bolji nego cijeli blok nastao danas u Banjoj Luci.

Ali, to nam nije ni cilj, niti svrha.

To je pirova pobjeda koja ništa ne znači našim odbornicima koji sa svojim porodicama žive širom RS, to ništa ne znači Bošnjacima, našem narodu.

BH Zeleni su, očito je, ostali u sredini i bit ćemo, ponavljam kao jedna od najjačih bošnjačkih stranaka u RS, primorani da budemo politički faktor koji će povezati i ujediniti Bošnjake u RS. Bit ćemo glas razuma.

Dragi prijatelji, naša svrha i cilj su zajednički – radi se o interesima i boljem položaju Bošnjaka u RS, a nikako o ličnim interesima ili interesima političkih stranaka.