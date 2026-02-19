Nadzorne kamere u tramvaju koji je iskočio iz šina nisu radile: Posljednji snimci zabilježeni u novembru prošle godine

Snimak nadzornih kamera iz tramvaja koji je izletio iz šina ne postoji. Nadzorne kamere, kako saznaje Istraga.ba, u tom tramvaju nisu radile od novembra prošle godine.

Barem tako su istražiteljima kazali službenici kompanije BS Telecom koja je održavala video-nadzor u vozilima GRAS-a. Iza firme BS Telecom stoji Elvedin Grabovica, siva eminencija SDP-a BIH.

- Bila je kamera u kabini kod vozača i izuzeta je prilikom vještačenja. Mislim da će ona pokazati puno stvari, nalazi se u MUP-u ili u Tužilaštvu KS i ona će pokazati mnogo stvari - izjavio je 16. februara ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, govoreći o tramvajskoj nesreći u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, a četiri su povrijeđene.

No, od Štetine nade nema ništa. Snimak iz tramvaja ne postoji, jer je sistem snimanja “u kvaru” od kraja novembra 2025. godine. Tri izvora Istrage uključena u istragu potvrdila su da je server smješten u tramvaju koji je iskočio iz šina – u kvaru.

Prema Pravilniku o video-nadzornom sistemu u tramvajskim vozilima GRAS-a, “video-nadzorni sistem obuhvata unutrašnje kamere koje se nalaze u svakom dijelu tramvajskog vozila i kabini vozača, koje bilježe podatke izgleda i kretanja osoba i to bez zvuka”.

- Jedna kamera u kabini vozača koja snima prostor vozača i ulaz prvih vrata. Po jedna kamera u svakom dijelu tramvaja koja snima unutrašnjost tog dijela i vrata sa unutrašnje strane u tom dijelu. U svakom tramvaju su postavljene četiri kamere - navedeno je u Pravilniku.