Danis Tanović, najbolji bh. reditelj, slavi 57. rođendan

Na današnji dan 1969. godine, u Zenici je rođen Danis Tanović, najbolji bosanskohercegovački reditelj. Tanović je odrastao u Sarajevu. Početkom agresije na RBiH prekinuo je studij režije na Akademiji scenskih umjetnosti, te se priključio Armiji Bosne i Hercegovine, gdje je bio zadužen za filmsku arhivu tadašnje ARBiH. Materijali koje je snimio korišteni su u brojnim filmovima i reportažama, kako o opsadi Sarajeva, tako i o ratu u BiH.

Godine 1994., Tanović odlazi u Belgiju, gdje nastavlja studij na filmskoj školi INSAS. Nedugo nakon završenog studija u Belgiji, režirao je film “Ničija zemlja”, za koji je napisao i scenarij, a koji je na 74. dodjeli Oskara, 2001. godini u Kaliforniji, dobio Oskara za najbolji strani film.

Brojne nagrade

Osim “Ničije zemlje”, Tanović je režirao još brojne poznate filmove, među kojima: „Čudo u Bosni“, „L'Aube“, „Buđenje“, „Cirkus Columbia“, „Prtljag“, „Epizoda u životu berača željeza“, „Tigrovi“, „Smrt u Sarajevu“. Režirao je i napisao scenarij za film „Triage“, koji je 2009. godine otvorio Filmski festival u Rimu. Glavne uloge u tom filmu tumače Kolin Farel (Colin Farrel), Branko Đurić, Paz Vega i Kristofer Li (Christopher Lee).

Polovinom 2019. godine Danis Tanović je, u saradnji s produkcijskom kućom “Good Films” iz Los Anđelesa i producentima Paulom Brenanom (Brennan) i Miriam Segal, režirao film “The Postcard Killings” koji je sniman u Velikoj Britaniji i Švedskoj.

Za film „Cirkus Columbia“ iz godine 2010. Tanović je dobio nagradu na 16. Sarajevo Film Festivalu. Dobitnik je i nagrade „Zlatna naranča“ za najbolji film u sklopu internacionalne natjecateljske selekcije u Filmskom festivalu u Austriji. Dobio je priznanje i u Portorožu za najbolju scenografiju, na Filmskom festivalu u Aleksandriji za kinematografiju zemalja Mediterana kao najbolji film, te na Kosovskom filmskom festivalu za najbolji film.

Tanovićev film „Epizoda u životu berača željeza“ prikazan je u Berlinu na Međunarodnom filmskom festivalu 2013. godine, gdje je osvojio dvije nagrade – nagradu Srebreni medvjed i nagradu za najbolju mušku ulogu. Ovaj je film također dobio nagradu na Filmskom festivalu u Istanbulu, kao i na Filmskom festivalu u Jerusalemu.

Nagradu Srebreni medvjed i specijalnu nagradu žirija dobio je i drugi njegov film „Smrt u Sarajevu“.

Godine 2014., na 20. Sarajevo Film Festivalu Tanović je dobio „Počasno Srce Sarajeva“.