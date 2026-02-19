Nikšić pružio podršku organizatorima protesta: Ne mogu vjerovati da ljudi tako lako nasjedaju na "udbaško" profiliranje omladine

Samir Hrnjica, jedan od organizatora protesta u Sarajevu, posljednjih dana našao se u fokusu brojnih medija koji su iznosili detalje iz njegovog privatnog života.

Na te istupe reagovao je federalni zastupnik Damir Nikšić, objavom na društvenoj mreži Facebook, koju je podijelio u cijelosti..

- Što se tiče mladog Samira Hrnjice (za kojeg oni koji su ga ‘dubinski istražili’ nisu načisto ni da li je Hrnjić ili Hrnjica), volio bih iznijeti svoje mišljenje. Neko mi reče da bi trebalo malo dublje sagledati sve i bolje razmisliti o njemu prije nego mu se da podrška, a ja velim da ne treba cjepidlačiti i tražiti trun u oku toj mladosti jer našim je generacijama naraslo brvno u oku od svekolikog dubinskog sagledavanja proteklih trideset godina. Kulja silna pamet, mudrost, informacija i oprez iz nas, a razgaćili su nas i raskućili najgore sirovine na svijetu – one sa dna kace - poručio je Nikšić.

Dodao je kako ga iznenađuje to što, kako navodi, ljudi lako nasjedaju na “udbaško” profiliranje omladine.

- Ne mogu vjerovati da ljudi tako lako nasjedaju na ‘udbaško’ profiliranje omladine, pogotovo oni koji istovremeno veličaju Josipa Broza Tita (koji je imao najmanje četiri braka iza sebe, ne računajući veze, četvero djece od koje je dvoje rano umrlo, ne računajući moguću vanbračnu djecu za koju možda nije ni znao, koji je krao slike sa Mimarom, prošao bombaški proces zbog posjedovanja bombi, ležao u Lepoglavi, itd.) pa sad glume neku kurtoaznu buržoaziju - naveo je Nikšić, uporedivši Hrnjicu sa Malcolmom X, za kojeg je rekao da je u mladosti bio “u najmanju ruku problematičan, pa ga to nije definisalo”.

Osvrnuo se i na samu ulogu Hrnjice na protestima, ističući da on nije sastavljao zahtjeve već je samo preuzeo megafon i pročitao ih.

- Neko je morao. Zašto to nije uradio neki odlikaš? Vjerovatno zato što bi, kao i Samir, bio identifikovan kao lider demonstracija, a to mu ne treba jer bi mu, kao i Samiru, kad tad ti isti ‘udbaši’ uništili buduću karijeru za koju možda, za razliku od Samira, odlikaš i ima nekih izgleda - napisao je.

Nikšić je potom stao u odbranu mladih koji dolaze na proteste.

- Čak i da je sve što se piše o Samiru istina – neka je. Čak i da je najgora hulja – ima pravo da se proba iskupiti u svojim očima. Tim više taj momak, za razliku od odlikaša, nema šta izgubiti i upravo to ga čini opasnim i idealnim da se hrve i bode s rogatim polukriminalcima iz ovdašnje politike. Sve njegove ‘mane’ i ‘zločini’ nisu njegova slabost, već snaga. Zato sam i napisao da stavi masku kao Zoro preko očiju i nastavi dalje kao ‘die Banditen’. Jer ‘oni’ se ne boje štrebera i odlikaša koje su odavno marginalizirali i napravili majmunima, ne boje se onih koji se bore za profesionalne karijere, oni se boje hrabrih mladića koji nemaju šta izgubiti - poručio je.