Hoće li ratni zločinac Karadžić sutra biti na Palama: Iz Haga stigao kratak odgovor

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je jučer u Istočnom Sarajevu u 81. godini života

19.2.2026

Iz pres-službe Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale sa sjedištem u Hagu saopćeno je da predsjednica Mehanizma, Grasijela Gati Santana (Graciela Gatti Santana), nema komentar na upit medija u vezi s mogućnošću privremenog puštanja Radovana Karadžića na slobodu radi prisustva sahrani supruge.

Kako su naveli u odgovoru dostavljenom Srni, predsjednica Mehanizma ne želi dodatno komentarisati postavljeno pitanje.

Podsjetimo, Ljiljana Zelen Karadžić preminula je jučer u Istočnom Sarajevu u 81. godini života. Sahrana će biti obavljena sutra na gradskom groblju Bare na Palama.

Nakon što je vijest o njenoj smrti objavljena, pojedini mediji iz bh. entiteta Republika Srpska pokrenuli su pitanje da li će Karadžiću, koji je pravosnažno osuđen za najteže ratne zločine, biti omogućeno da prisustvuje sahrani.

Prema dosadašnjim informacijama iz Haga, takva mogućnost zasad nije izvjesna.

