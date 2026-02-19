Hoće li ratni zločinac Karadžić sutra biti na Palama: Iz Haga stigao kratak odgovor

Iz pres-službe Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale sa sjedištem u Hagu saopćeno je da predsjednica Mehanizma, Grasijela Gati Santana (Graciela Gatti Santana), nema komentar na upit medija u vezi s mogućnošću privremenog puštanja Radovana Karadžića na slobodu radi prisustva sahrani supruge.

Kako su naveli u odgovoru dostavljenom Srni, predsjednica Mehanizma ne želi dodatno komentarisati postavljeno pitanje.

