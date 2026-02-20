Ismet Gavrankapetanović potvrdio za "Avaz": Maloljetnici povrijeđenoj u nesreći se dalje poboljšava stanje

Stanje maloljetnice koja je povrijeđena u tramvajskoj nesreći u Sarajevu se popravlja, potvrdio je za portal "Avaza" direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović.

- Pacijentica je u daljem poboljšanju sada stabilnog općeg stanja. Liječenje se nastavlja na odjeljenju uz kontinuirani nadzor medicinskog multidisciplinarnog tima - naglasio je Gavrankapetanović za "Avaz".

Podsjećamo, prošlog četvrtka se desila nesreća u trenutku kada se tramvaj kretao od Željezničke stanice prema Baščaršiji i to u trenutku kada je pri velikoj brzini izlazio na glavnu saobraćajnicu.

Tramvaj je iskočio iz šina, udario u stub, prošao kroz tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici. Tom prilikom je preminuo student Erdoan Morankić, teško povrijeđena maloljetnica, a još tri osobe su zadobile lakše tjelesne povrede.