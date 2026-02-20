Kome je Vijeće ministara BiH blokiralo imovinu: Na listi i terorista Nusret Imamović

Vijeće ministara BiH donijelo je pojedinačne odluke o zamrzavanju ekonomskih resursa i finansijskih sredstava za 11 državljana BiH, koji se dovode u vezu s izvršenjem krivičnog djela terorizma i drugih krivičnih djela povezanih s terorizmom i finansiranjem terorizma. Kako saznaje “Avaz”, radi se o osobama koje su se priključile vojnim i paravojnim formacijama i za kojima su zbog učešća na stranim ratištima raspisane potjernice.

MONEYVAL obaveza

Kako je saopćeno iz Vijeća ministara BiH, ovakva odluka dio je obaveza naše zemlje, koje proizlaze iz Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1373 (2001) i primjene domaćeg mehanizma uvrštavanja.

- Odluke imaju preventivni karakter i usmjerene su na zaštitu sigurnosti Bosne i Hercegovine i ispunjenje međunarodnih obaveza države, uključujući i obaveze prema MONEYVAL-u u vezi s izricanjem finansijskih sankcija za terorizam, te ne predstavljaju utvrđivanje krivične odgovornosti, niti prejudiciraju ishod bilo kojeg postupka pred nadležnim sudovima ili tužilaštvom – naveli su iz Vijeća ministara BiH.

Na listi bh. državljana, kojima je ovom odlukom zamrznuta imovina, nalazi se Nusret Imamović iz Gornje Maoče, koji se prije 13 godina priključio terorističkoj grupi Islamska država (ISIL). Njegova lokacija trenutno je nepoznata, ali se njegovo ime našlo na globalnoj listi američkog State Departmenta najtraženijih terorista u svijetu.

Ostala imena

Emir Ćelam, rođen 1984. godine u Bosanskoj Gradišci, također se povezuje s tzv. islamskom državom i za njim je prije osam godina, na zahtjev domaćih institucija, raspisana crvena INTERPOL-ova potjernica. Na listi boraca u redovima ISIL-a nalazilo se i ime Jasmina Grabusa, a pojedini mediji u regionu izvještavali su da je poginuo u Siriji.

Imovina je zamrznuta i Muradifu Hamzabegoviću, Azuru Karasuljiću, Harizu Mešanoviću, Ademu Mešanoviću, Mehi Mešanoviću, Aleksandru Ružiću, Edinu Zukiću i Seni Hamzabegović. Prema dostupnim informacijama, Hamzabegović je bila optužena, a potom i pravosnažno oslobođena za učešće u finansiranju državljana BiH na stranim ratištima u Siriji i Iraku. Sud BiH je prihvatio njen tužbeni zahtjev za naknadu štete.

Pojedinačne odluke bit će objavljene na službenoj stranici Ministarstva sigurnosti BiH i u „Službenom glasniku BiH“.

Pobjegao 2018.

Nusret Imamović je u Siriju otišao početkom 2013. godine i pridružio se prvobitno terorističkoj organizaciji Nusra front. Jedan je od najvećih krivaca za masovni odlazak bh. državljana na sirijsko ratište.

No, nakon kraha ove organizacije, kao i ISIL-a, Imamović je s porodicom, ženom i djecom, te odanim prijateljima, koji su mu čuvari, pobjegao krajem 2018. godine u Libiju i pridružio se snagama Vlade nacionalnog sporazuma (GNA) Fajiza el-Saradža.