Konakovićev fan se autom zaletio u demonstrante, Dino istragu Tužilaštva nazvao "prljavom"

Irfan Karić, koji se prije dva dana automobilom zaletio među demonstrante, a kasnije je policija u njemu pronašla drogu i municiju, veliki je fan predsjednika NiP-a Elmedina Konakovića.
Na društvenim mrežama se masovno dijeli njihova zajednička fotografija nastala prije nekoliko godina, a koja je dostupna i danas na Facebook profilu njegove majke Suade Karić, koja je također dijelila vlastite fotografije s Konakovićem.
Indikativno je da je Konaković šutio o tramvajskoj nesreći skoro deset dana kao da se nadao da će propasti protesti, a onda je indikativno napadao Tužilaštvo KS da je loše radilo posao.
- Njihova prljava istraga i u ovom slučaju doprinijela je da ljudi još više sumnjanju u regularnost cijelog procesa i mi sumnjamo. Ja nemam poivjerenje u takva poluprivatizirana, polupolitička tužilaštva i oni zaista moraju raditi svoj dio posla - kazao je jučer Konaković u Banjoj Luci.
Postavlja se pitanje zašto je "istraga prljava", da li što se kriminal u Štetinom (SDP) ministarstvu, Vladi KS i GRAS-u ne bi otkrio da je nesretni vozač odmah proglašen krivim?!