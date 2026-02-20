Konakovićev fan se autom zaletio u demonstrante, Dino istragu Tužilaštva nazvao "prljavom"

Irfan Karić: Fan Konakovića. Avaz

Piše: Sedin Spahic

20.2.2026

Irfan Karić, koji se prije dva dana automobilom zaletio među demonstrante, a kasnije je policija u njemu pronašla drogu i municiju, veliki je fan predsjednika NiP-a Elmedina Konakovića.

Na društvenim mrežama se masovno dijeli njihova zajednička fotografija nastala prije nekoliko godina, a koja je dostupna i danas na Facebook profilu njegove majke Suade Karić, koja je također dijelila vlastite fotografije s Konakovićem.

Objava Suade Karić. Screenshot

Indikativno je da je Konaković šutio o tramvajskoj nesreći skoro deset dana kao da se nadao da će propasti protesti, a onda je indikativno napadao Tužilaštvo KS da je loše radilo posao.

Objave Suade Karić. Screenshot

- Njihova prljava istraga i u ovom slučaju doprinijela je da ljudi još više sumnjanju u regularnost cijelog procesa i mi sumnjamo. Ja nemam poivjerenje u takva poluprivatizirana, polupolitička tužilaštva i oni zaista moraju raditi svoj dio posla - kazao je jučer Konaković u Banjoj Luci.

Suada Karić u društvu Naide Hote-Muminović. Facebook

Postavlja se pitanje zašto je "istraga prljava", da li što se kriminal u Štetinom (SDP) ministarstvu, Vladi KS i GRAS-u ne bi otkrio da je nesretni vozač odmah proglašen krivim?!

Objava Suade Karić. Screenshot

# TUŽILAŠTVO KS
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# IRFAN KARIĆ
