Serija manjih zemljotresa uznemirila stanovnike Gruda, upućen apel građanima

Nekoliko manjih zemljotresa potreslo je područje općine Grude u Hercegovini tokom protekle večeri, a trenutno ne postoje informacije o eventualnim posljedicama ovog potresa.

Aparati u Centru za seizmologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrovali su zemljotres jučer u 16:21 sati.

Jačina zemljotresa u hipocentru iznosila je 3,3 stepeni Richtera, a intenzitet u epicentru bio je IV stepena Merkalijeve skale.

Prema dobijenim podacima iz izvještaja Zapadnohercegovačkog kantona konstatovano je da je bilo još dva zemljotresa: istog dana, u 18:19 sati, 13 kilometara jugoistočno od Tomislavgrada jačine 3,2 stepena Richtera, te treći registrovan tokom večeri u 2:51 sati, jačine 2,7 stepena Richtera, sa epicentrom 10 kilometara jugozapadno od Širokog Brijega.

Tokom noći u Grudama osjetilo se i nekoliko manjih potresa, što je izazvalo zabrinutost među stanovnicima. Osim uznemirenosti stanovništva, nema informacija o eventualnim posljedicama ovog potresa.

Na području ovog kantona, poznato je da zbog složenih tektonskih kretanja, dolazi do povremenih potresa, te se upozorava stanovništvo na važnost pridržavanja sigurnosnih mjera u slučaju podrhtavanja tla navodi se u izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća.