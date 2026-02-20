Video / Advokat vozača "tramvaja smrti": Sve se desilo u tri sekunde, opasna ubrzanja budu i na trolejbusima

Istraga o tragediji u Sarajevu u kojoj je poginuo mladić Erodan Morankić, a teško povrijeđena sedamnaestogodišnja djevojka, proširena je, rekao je u „Avazovom intervjuu“ Elmin Plećan, advokat Adnana Kasapovića, vozača tramvaja 516, koji je 12. februara iskočio iz šina.

- Moja saznanja su da je istraga nastavljena i proširena na način da su prikupljeni svi videosnimci okolnih videonazora koji su snimali kretanje tramvaja – kazao je za „Avaz“.

Otkrio je i da je snimak iz tramvaja u srijedu bio na forenzičkoj obradi, a šta ima na tom snimku saznat ćemo u narednom periodu. Prema njegovoj pretpostavci, Tužilaštvo neće objavljivati te podatke s ciljem zaštite istrage.

Kasapović još osumnjičen

Advokat Plećan je objasnio i to da vozač Adnan Kasapović i dalje ima svojstvo osumnjičenog sve dok Tužilaštvo eventualno ne obustavi istragu protiv njega. U najgorem slučaju, kako je kazao, može biti utvrđeno da se radi o nehatu.

- U svakom slučaju, to je lakši oblik krivičnog dijela. Predviđena kazna za ovo krivično dijelo je najmanje godina zatvora. Maksimalna kazna bi bila do osam godina – kazao je Plećan za „Avaz“.

On je još jednom ponovio da svi vozači znaju da je uzrok ove nesreće tzv. „zalijepljena vožnja“ prilikom koje je tramvaj dobio trostruko ubrzanje. Objasnio je da je vozač pritiskao kočnice, ali da je u tom slučaju to pritiskanje u prazno.

Zvučni signal

- Pokušao je da da zvučni signal, boreći se s instrumental tablom, to se sve desilo u tri sekunde, ulazeći u krivinu pao je u vrata. Kako su se ta vrata otvorila, on se ne sjeća – kazao je Plećan.

Sve ovo nametnulo je pitanje – ako se znalo da može doći tih kvarova koji se ne mogu predvidjeti, zašto ti tramvaji nisu isključeni iz saobraćaja.

- Prema mojim saznanjima iz razgovora s drugim vozačima, čak se takve stvari dešavaju i na trolejbusima starog tipa. Bez obzira na činjenicu što su vozači upozoravali da se to može desiti tramvaji su puštani. Postoje nadležne službe u GRAS-u koje su dozvoljavale da se takvi tramvaji puštaju u vožnju – kazao Plećan za „Avaz“.

