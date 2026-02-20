BiH i Crna Gora ovog proljeća, uz podršku Europske unije, domaćini digitalnim nomadima

Zahvaljujući financijskoj podršci Europske unije, Bosna i Hercegovina i Crna Gora ovog će proljeća, tačnije od 15. aprila do 15. maja, ugostiti digitalne nomade iz različitih dijelova svijeta koji će mjesec dana boraviti i raditi iz ruralnih područja dviju zemalja, promovirajući ih kao atraktivne destinacije za rad na daljinu i održivi turizam.

Residency program, koji se organizira u okviru projekta STAR, usmjeren je na promociju turizma i privlačenje digitalnih nomada u ruralna prekogranična područja Bosna i Hercegovina i Crne Gore, priopćeno je Intere TP.

Odabrani sudionici provest će mjesec dana na pažljivo osmišljenoj ruti kroz obje zemlje, većinom boraveći u manjim sredinama i ruralnim destinacijama.

Kako navode organizatori, itinerar je intezivan i dinamičan sa čestim kretanjima i boravkom na više destinacija. U Bosni i Hercegovini dio programa obuhvaća Ravno (Vjetrenica), Stolac, Čapljinu (Hutovo blato), Ljubuški, Mostar i Grude, dok će u Crnoj Gori obitavati u Podgorici, Mojkovcu, Kolašinu, Šavniku, Žabljaku, Plužinama, Nikšiću, Herceg Novom i Kotoru.

Za odabir sudionika ključni kriteriji su doseg i kvaliteta zajednice na društvenim mrežama te aktivnost i prisutnost u "digital nomad" ekosustavu (platforme, događaji, zajednice).