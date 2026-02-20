TZKS i ove godine predstavlja turističku ponudu na sajmu Minhenu

Turistička zajednica Kantona Sarajevo (TZKS) i ove godine predstavlja turističku ponudu na međunarodnom turističkom sajmu f.re.e – Travel & Leisure Fair, koji se održava od 18. do 22. februara u Messe München u Njemačkoj. Sajam f.re.e 2026 je jedan od najvećih evropskih turističkih i putničkih sajmova, fokusiran na promociju destinacija, proizvoda i ponuda u turizmu.

Sajam f.re.e, kako navode iz TZKS, prilika je da pored promocije kulturno-historijskih, prirodnih i cjelogodišnjih turističkih sadržaja, predstave turističke ponude i atrakcije Sarajeva i BiH međunarodnoj publici, te za umrežavanje sa potencijalnim partnerima iz turističkog sektora, kao i povećanje prepoznatljivosti destinacije i privlačenje novih posjeta i investicija.

Na sajmu je bio prisutan i predsjednik TZKS Haris Fazlagić koji je naglasio važnost njemačkog tržišta kao jednog od najvažnijih emitivnih tržišta za Kanton Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

- Naš cilj je dugoročno pozicionirati Sarajevo kao cjelogodišnju destinaciju – grad susreta kultura, bogate historije i vrhunske prirode, ali i destinaciju aktivnog i urbanog turizma. Učešće na sajmu u Minhenu je važan korak u jačanju saradnje s partnerima i turoperatorima te povećanju broja dolazaka iz Njemačke – poručio je Fazlagić.

Prema statističkim podacima Turističke zajednice KS, bilježimo konstantan rast turista iz Njemačke, koji pokazuju da ih je tokom 2023. godine bilo blizu 24.000, već 2024. više od 26.600, a 2025. godine više od 29.500 turista iz Njemačke posjetilo je Kanton Sarajevo. Bilježimo i da su među top pet turista u Kantonu Sarajevo.

- Na sajmu promovišemo kulturno-historijsku baštinu, festivale, muzeje i istorijske atrakcije, prirodu i aktivni turizam - planine oko Sarajeva, outdoor aktivnosti poput planinarenja, biciklizma i zimskih sportova. Sajam služi i kao B2B platforma koju koristimo za uspostavu kontakata sa turoperaterima, turističkim agencijama i distributerima iz Njemačke i drugih evropskih tržišta. Time je cilj dodatno povećati broj dolazaka, sklopiti dogovore o promociji i potencijalnim paket aranžmanima te ojačati saradnju na nivou turističkih partnera i agencija - saopćeno je iz TZKS.