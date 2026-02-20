Video / Delić se snimao i objašnjavao zašto je patriotski da 2. mart bude radni dan, Vlada FBiH ga proglasila neradnim

Ova odluka nije ništa drugačija ni od ranijih godina kada je praznik padao na dane vikenda, no ono što je specifično je to da je ministar rada i socijalne politike Adnan Delić (NiP) prije dva dana objašnjavao zašto je važno da ovaj dan bude radni.

- U Zakonu stoji da je 1. mart državni praznik i da se obilježava na dan kada pada. Ove godine pada u nedjelju i zato mislim da ga treba obilježiti tog dana, dostojanstveno, sa zastavama sa svješću šta on znači. Vlada FBiH je prethodnih godina, kada je 1. mart padao na nedjelju, 2. mart proglašavala neradnim. Vlada i sada ima to pravo proglasiti, ali vjerujem da se država gradi radom, a ne neradnim danima, kako se to pokušava predstavljati. Neradni dani se odnose na javni sektor, a u privatnom sektoru se svakako mora raditi. Zato mislim da se patriotizam ne pokazuje neradom, a nego radom i odgovornošću. A ako neko želi iskoristiti praznik i otići na put, onda je red da uzme slobodan dan, a ne da to gura pod patriozam. Domovina se voli svaki dan, a obilježavamo ga onog dana kada pada.