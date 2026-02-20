Vlada FBiH: Subvencija za smještaj i hranu 300 KM mjesečno po osobi

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke donijela je novu Odluku o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata, kojom se dodatno unapređuje sistem podrške osnovnom studentskom standardu.

Za ovu namjenu u Budžetu za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 KM, a procjenjuje se da će subvencioniranjem biti obuhvaćeno oko 350 studenata.

- Subvencioniranje se odnosi na studente smještene u studentskim centrima, domovima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona, Posavskog kantona i Kantona 10, kao i na studente sa područja Republike Srpske koji studiraju u Federaciji BiH - saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Važna novina u odnosu na prethodnu odluku jeste proširenje obuhvata korisnika, pored studenata smještenih u javnim studentskim centrima, domovima u Federaciji BiH, pravo na subvenciju sada ostvaruju i studenti koji su smješteni u privatnim studentskim domovima - centrima.

- Na ovaj način osigurava se ravnopravniji pristup podršci i prilagođavanje mjere stvarnim uslovima studiranja. Odlukom je utvrđena subvencija u iznosu od 300 KM mjesečno po studentu, za deset mjeseci akademske godine, a za realizaciju mjere zaduženo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke - dodaje se u saopćenju.

Subvencioniranje će se provoditi na osnovu službenih evidencija i mjesečnih faktura koje Ministarstvu dostavljaju studentski centri - domovi, čime se osigurava transparentnost i tačnost podataka o korisnicima, kao i efikasna realizacija sredstava.

- Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja provoditi mjere koje doprinose unapređenju studentskog standarda, prepoznajući ulaganje u mlade kao strateško ulaganje u budućnost Federacije Bosne i Hercegovine - zaključuje se u saopćenju.