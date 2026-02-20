Predsjednik Mešihata IZ u Srbiji, muftija sandžački Mevlud ef. Dudić za "Avaz": Nijedna tama nije trajna ako sačuvamo svjetlo vjere

Mjesec ramazan dočekujemo s dubokim osjećajem zahvalnosti Uzvišenom Allahu što nam je podario priliku da još jednom budemo gosti Njegove milosti, kazao je za “Avaz” predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija sandžački Mevlud ef. Dudić.

- Ramazan je za mene lično uvijek vrijeme unutrašnjeg preispitivanja, čišćenja srca i obnove nijeta – da budemo bolji vjernici, odgovorniji ljudi i korisniji članovi društva. To je mjesec u kojem se čovjek vraća sebi, ali i drugima – kazao nam je Dudić.

Nada i dova

Odabrani mjesec, dodaje, muslimani u Srbiji i regionu dočekuju s nadom i dovama za mir, stabilnost i međusobno razumijevanje.

- Iako živimo u vremenu globalnih napetosti i brojnih iskušenja, ramazan nas uči da nijedna tama nije trajna ako u srcima sačuvamo svjetlo vjere, sabura i međusobne solidarnosti. Na Balkanu, gdje su historijska sjećanja još živa, posebno je važno da ramazan bude mjesec smirivanja strasti, jačanja komšijskih i međuljudskih odnosa i izgradnje mostova povjerenja – ističe muftija Dudić.

Dodaje da mubarek dani ramazana podsjećaju da je musliman odgovoran za drugog muslimana, ali i za svakog čovjeka u svojoj blizini. Dudić naglašava da ramazanski post vjernike uči samodisciplini, empatiji prema siromašnima i osobama u potrebi, te institucionalnoj i ličnoj solidarnosti kroz zekat, sadekatul-fitr i druga dobra djela.

Moralna snaga

- U vremenu podjela, ramazan je prilika da pokažemo jedinstvo, dostojanstvo i moralnu snagu. Moja poruka vjernicima jeste da ramazan provedu u iskrenom ibadetu, jačanju porodice, bratskoj slozi i humanitarnom djelovanju. Neka nam ovaj mjesec bude prilika da budemo graditelji mira, a ne sudionici podjela. Neka naše dove budu za prestanak ratova, zaštitu nevinih i uspostavu pravednog mira u svijetu. Ramazan mubarek olsun svim muslimanima, uz dovu da ga ispostimo u zdravlju, slozi i Allahovom zadovoljstvu – poručio je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija sandžački Mevlud ef. Dudić u razgovoru za “Avaz”.