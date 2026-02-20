Kad nam škola i učenje nisu jača strana: Među nezaposlenima više od 90.000 osoba sa samo osnovnom školom

Na evidencijama službi i zavoda za zapošljavanje u BiH nalazi se čak 90.949 nekvalificiranih radnika, bez završene srednje škole i bilo kakvih stručnih kvalifikacija. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, NKV radnici čine blizu 29 posto ukupnog broja nezaposlenih u BiH.

Inače, na kraju prošle godine na spiskovima službi i zavoda za zapošljavanje bila su 314.794 imena. Bez posla je i 4.089 polukvalificiranih s nižom stručnom spremom, 98.589 kvalificiranih radnika, 90.416 osoba sa srednjom stručnom spremom, te 4.776 sa višom i 25.392 osobe s visokom stručnom spremom.

- Ovi podaci ukazuju i na to kakav nam je obrazovni sistem, ali i kakav nam je način funkcionisanja, koliko nam je osnovno obrazovanja zaista zakonska obaveza i koliko nam je obrazovanje zaista važno. Imali smo nekada sistem prekvalifikacije, da se profesija promijeni u skladu s potrebama tržišta. Sada je relativno malo dodatnih edukacija, a trebale bi biti dio dugoročnije strategije - kaže univerzitetski profesor Željko Rička.

Na osnovu strukture nezaposlenih, među kojima je više od 284.000 osoba s osnovnom i srednjom školom, upitno je i šta je to BiH u mogućnosti ponuditi potencijalnim investitorima kada je o tržištu radne snage riječ.

- Naši ljudi su praktičari i imaju prirodan dar da se prilagode, ali im učenje očigledno nije jača strana. Zato ulagačima nudimo najjeftiniju radnu snagu, od čega država nema mnogo. Malo poreza na platu i to je to. To su nekada imali Vijetnam ili Tajvan, a mi smo sada takvo tržište. Tržište za jeftine proizvode na kojem možemo zapošljavati jeftinu radnu snagu – ističe profesor Rička.