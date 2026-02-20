Firma koja je montirala videonadzor u GRAS-ovim tramvajima: Nismo zaduženi za održavanje kamera

Kompanija BS Telecom Solutions d.o.o. je prije nekoliko godina montirala videonadzor na GRAS-ovim tramvajima. Međutim, u kontekstu nepostojanja snimka iz tramvaja koji je učestvovao u tragediji, iz BS Telecoma ističu da oni ugovorom nisu bili obavezani da održavaju kamere.

- Kompanija BS Telecom Solutions d.o.o. nije imala potpisan ugovor o održavanju sistema videonadzora u tramvajima te samim tim nije imala, niti ima bilo kakvu obavezu održavanja videonadzornog sistema u predmetnim vozilima - navedeno je u saopćenju koje je potpisala direktorica Joana Jadviga Gajevska-Sokolovska.

Iz kompanije dodatno navode da nemaju ni tehnički ni fizički pristup opremi iz vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći.

- Shodno tome, uposlenici BS Telecom Solutions d.o.o. nisu mogli niti mogu davati bilo kakve informacije o stanju opreme, njenoj ispravnosti ili o postojanju odnosno nepostojanju eventualnih snimaka iz predmetnog vozila. Svi navodi koji sugerišu suprotno nisu zasnovani na činjenicama - saopćili su iz ove kompanije.

Podsjećamo, kamera u tramvaju koji je iskočio iz šina, usljed čega je jedna osoba smrtno stradala, a četiri su povrijeđene, nije bila u funkciji već mjesecima. Riječ je o kameri koja predstavlja jedan od ključnih dokaza u istrazi tragične nesreće, a na koju se pozvao i osumnjičeni vozač, navodeći da će upravo taj snimak rasvijetliti okolnosti događaja.

Tužilaštvo KS je u početku saopćilo da je izuzet videosnimak, ali je naknadno pojašnjeno da snimka nema te da je zapravo izuzet hard disk.

Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću GRAS upućen je upit o ispravnosti kamera u tramvajima, uz pitanje da li su bili upoznati s tim da navedena kamera ne radi te da li postoje i druge kamere koje nisu u funkciji. Do zaključenja ovog teksta odgovor nije dostavljen.