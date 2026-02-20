Video / Hašim ef. Zahirović o ramazanu i gubitku sina: Iskušenje može biti uzdizanje kod Gospodara

Ramazan nas uči da se vratimo Kur’anu, ali i da pogledamo u sebe. U razgovoru o smislu ovog mubarek mjeseca, Hašim ef. Zahirović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Hadžići, posebno se osvrnuo na iskušenja kroz koja čovjek prolazi, naglašavajući da svaka teškoća nema isto značenje.

-Mnoge deredže kod Uzvišenog Allaha ne mogu se postići ni stalnim namazom, ni postom, niti drugim ibadetima bez prekida. Neke stepene Allah je odredio da se dosegnu samo kroz veliku žrtvu i veliko iskušenje, poručuje ef. Zahirović.

Govoreći o najtežem roditeljskom iskušenju – gubitku djeteta, ističe da onaj ko ostane zahvalan i u boli, kod Allaha ima posebnu počast. Podsjeća na hadis da takvim robovima Uzvišeni Allah gradi „Kuću zahvalnosti“ u Džennetu.

Hašim ef. Zahirović, naglašava da iskušenje može biti kazna, ali i provjera vjere, pa čak i uzdizanje na veće stepene kod Gospodara. Vjernik je, kako prenosi Poslanik Muhammed s.a.v.s., uvijek na dobitku, kada ga zadesi blagostanje, zahvalan je, a kada ga zadesi teškoća, strpljiv je.

Ramazan je zato prilika da učvrstimo vjeru, pročistimo srce, oprostimo jedni drugima i postanemo bolji ljudi, sa željom da zaslužimo društvo najboljeg Allahovog roba.

