Novinarka Emela Burdžović pozvala na proteste sutra u 12: Još nas je i malo stradalih kad sve uzmeš u obzir

Ona je u svojoj objavi na društvenim mrežama izrazila ogorčenost zbog svega što se u posljednje vrijeme dešavalo

Emela Burdžović. N1

M. Až.

20.2.2026

Novinarka Emela Burdžović pozvala je sve građane Sarajeva na sutrašnje proteste u 12 sati.

Ona je u svojoj objavi na društvenim mrežama izrazila ogorčenost zbog svega što se u posljednje vrijeme dešavalo, kako u glavnom gradu, tako i cijeloj BiH.

- Drogirani vozač, snimak koji nije snimljen, ali je u MUP-u i Tužilastvu, firme bez iskustva, lako ćemo tenderi, vlast koja još uvijek konta da je opozicija i poziva na proteste, lešinarska opozicija, koja nam je davno uspostavila “standarde”, odlasci na mezar iznad investiranja, ostavka koja nije ostavka – još nas je i malo stradalih kad sve uzmeš u obzir – navela je.

Tvrdi kako jedino ostaje gorčina koga podržati, kome se nadati da upravlja, kada je kako je navela, sve gore od goreg.

- Vidimo se sutra u 12h! Jedino ostaje gorčina koga podržati, kome se nadati da upravlja ovom zemljom kad je to sve gore od goreg. Vjerovatno počevši od nas samih. Nadati se da na mladima svijet ostaje – zaključila je.

