Sindikat Univerziteta u Sarajevu: Uputili poziv za sutrašnji novi protest zbog tramvajske nesreće

Nakon šest dana uzastopnih protesta zbog tragične tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene, među njima i 17-godišnja djevojka sa teškim povredama, za subotu, 21. februara, u Sarajevu su najavljeni novi veliki protesti.

Sindikat Univerziteta u Sarajevu uputio je dopis članstvu u kojem ih poziva da se pridruže mirnom protestnom okupljanju, uz poštivanje principa mirnog i dostojanstvenog okupljanja. Njihov poziv prenosimo u cijelosti:

S dubokim žaljenjem i zabrinutošću zbog tragične tramvajske nesreće koja je potresla naš grad, pozivamo članstvo Sindikata Univerziteta u Sarajevu da se pridruži mirnom protestnom okupljanju građana.

Ovaj skup predstavlja izraz solidarnosti sa žrtvama i njihovim porodicama, ali i zajednički zahtjev za veću sigurnost javnog prevoza, odgovornost nadležnih institucija te hitno poduzimanje mjera kako bi se spriječile slične tragedije u budućnosti.

Akademska zajednica ima posebnu društvenu odgovornost da reaguje na pitanja od javnog interesa, posebno kada su ugroženi sigurnost, dostojanstvo i životi naših sugrađana. Naše prisustvo je poruka solidarnosti, empatije i građanske odgovornosti.

Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite ovaj skup, uz poštivanje principa mirnog i dostojanstvenog okupljanja.

Vrijeme i mjesto okupljanja:

- Subota, 21. februar

- Sarajevo – Zemaljski muzej u 12:00 sati

Ujedinjeni u solidarnosti i brizi za sigurnije društvo", naveli su iz Sindikata Univerziteta u Sarajevu.