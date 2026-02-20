Sebija Izetbegović: Uk treći put podnosi ostavku, ko da ostavku ne treba da dolazi na posao

Samim tim što se spominje tajnost ugovora, potrebno je da se to otvori i da javnost vidi. Imamo saznanja da je jedan ugovor potpisan 2023. godine, u novembru, a potpisao ga je ministar Adnan Šteta. To je bilo nešto što je garantovalo završetak radova do 2025. godine, u iznosu od oko 9,8 miliona eura. Međutim, kao što vidite, to nikada nije završeno. Ministar Šteta je rekao da ugovori nisu tajni, ali da je jedan dio skriven. Ako je nešto skriveno, znači da je tajno. Želimo znati šta je skriveno i zbog čega. Građani i zastupnici imaju pravo znati kako se troši novac iz budžeta i kredita.

Uputili ste nedavno inicijativu prema Kolegiju Skupštine Kantona Sarajevo da se preispitaju i ukinu eventualni tajni ugovori koji postoje u GRAS-u. Koliko sam vidjela, oni se odnose na nabavku tramvaja, rekonstrukciju tramvajske pruge i održavanje elektroenergetske mreže tramvajskog sistema. Imate li saznanja o tim ugovorima koja možete podijeliti?

O tramvajskoj nesreći u Sarajevu, tajnim ugovorima u GRAS-u, radu Skupštine Kantona Sarajevo, funkcionisanju zdravstvenog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, poništavanju diplome i brojnim drugim temama za Euronews Dan govorila je zastupnica SDA u Skupštini Kantona Sarajevo, Sebija Izetbegović.





Kako gledate na probleme sa starim tramvajima koji su stari više od 40 godina i dalje su u prometu? Koliko je ulagano u javni prevoz dok je SDA bila u vlasti i ko je stvorio gubitke u GRAS-u?

Ne možemo govoriti na način da precizno odvojimo periode vlasti. U posljednjih 30 godina samo devet godina premijer je bio iz SDA, a od tih devet, šest godina su bila dvojica koji su danas u NiP-u. Dakle, tri godine je premijer bio istinski iz SDA. Ne bježim od odgovornosti, ali znam da tvrdnje da ima dovoljno tramvaja nisu tačne. Od 2020. godine u Skupštini Kantona Sarajevo nikada nije podnesen izvještaj o stanju u GRAS-u. Na 28 sjednica, koliko sam prisustvovala u ovom mandatu, nijednom nije bilo rasprave o problemima u toj firmi.

Kako gledate na ostavku premijera Nihada Uka?

On je treći put podnio ostavku. Ako podnesete ostavku, onda ne dolazite na posao. Ne mislim da je ovo istinska ostavka, već populistički potez. Da je ozbiljna osoba, ne bi prihvatio funkciju premijera sa takvim CV-jem. Kanton Sarajevo propada u svakoj sferi, iako budžet raste. Ova tragedija je otvorila oči građanima.

Hoće li ova vlast ostati do izbora ili će doći do nove vlade?

Vjerovatno će pokušati ostati u tehničkom mandatu. I ako Skupština prihvati ostavku, oni ostaju u tehničkom mandatu. Da je prava ostavka, svi ministri bi otišli. Vidjet ćemo imaju li većinu za rekonstruisanje vlade.

Hoće li SDA pokušati formirati novu vlast?

Ne želimo preuzimati vlast. Neka završe svoj posao. Predložit ćemo da formiraju ekspertnu vladu. Oni su usvojili budžet od skoro dvije milijarde KM i neka snose odgovornost.

Kako komentarišete odnose unutar Trojke u Skupštini Kantona Sarajevo?

Grupu koja drži samo interes ne može držati zajednička ideja. Imaju mnogo nekompetentnih ljudi i zato loše funkcionišu.

Kako ocjenjujete funkcionisanje vlasti na federalnom nivou u saradnji sa HDZ-om BiH?

Katastrofalno. Uništili su suficit koji je ostavila prethodna vlada. Devastirali su Federaciju zbog ličnih interesa.

SDA će imati kandidata za člana Predsjedništva BiH. Hoće li to biti Bakir Izetbegović?

O tome će odlučiti Konvencija 28. maja. Tada će biti poznata imena kandidata za sve nivoe vlasti.

Hoćete li se Vi kandidovati?

Vrlo vjerovatno hoću, ali odluku donose organi stranke. U prethodnim kandidaturama dobila sam najveći broj glasova.

Kako gledate na funkcionisanje zdravstvenog sistema u Federaciji BiH?

Put pacijenta praktično ne postoji. Primarna zdravstvena zaštita je u rasulu. Pacijenti čekaju mjesecima na preglede. Potrebno je organizovati sistem tako da se 80 posto usluga riješi na primarnom nivou. Time se štedi novac i ostavlja više sredstava za skupe lijekove.

Kako komentarišete situaciju na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu?

Oko 216 radnika nije primilo platu. Skupština je, zajedno s tadašnjim rektorom, protuzakonito razdvojila Stomatološki fakultet na dva subjekta. Dekan je u pritvoru. Ljudi su ostali bez plata zbog tih odluka.

Do 6. aprila najavljena je presuda po vašoj tužbi protiv Univerziteta u Sarajevu u vezi s vašom diplomom. Šta očekujete?

Ne radi se o diplomi, nego o poništavanju mog magistarskog rada. Postoje svi uredni papiri i inspekcijski nalaz. Očekujem da sud donese pravednu odluku.

Euronews: Ne mogu da vas ne pitam o dešavanjima oko američkog pristupa prema BiH i američkih investicija koje se najavljuju u posljednjih nekoliko mjeseci, poput južne interkonekcije i aerodroma. Zanima me kakva je saradnja Stranke demokratske akcije s gospodinom Ginkelom u Američkoj ambasadi u odnosu na vrijeme ambasadora Michaela Murphyja?

Ja nisam direktno uključena u saradnju s ambasadom, ali po onome što vidim, što znam i što čujem, ta saradnja je sada mnogo bolja i to je i javno vidljivo. U vrijeme bivšeg ambasadora Michaela Murphyja bili smo, po mom mišljenju, neopravdano satanizirani. Nikada nisam mogla dokučiti razloge za takav odnos. Dolaskom gospodina Ginkela stvari su se promijenile u pozitivnom pravcu. Zainteresovanost za ulaganja, poput južne interkonekcije, benefit je za našu zemlju i to je dobar znak za Bosnu i Hercegovinu.