Građani Sarajeva dižu glas: Za subotu najavljen masovni skup zbog tramvajske nesreće

U Sarajevu je za subotu, 21. februara, najavljen masovni skup građana povodom tramvajske nesreće koja je prošle sedmice odnijela jedan mladi život.

Kako su najavili na posljednjem skupu u srijedu, okupljanje počinje u 12:00 sati ispred Zemaljskog muzeja BiH. Građani, predvođeni učenicima i studentima, već šest dana protestuju.

Novi zahtjevi

Na posljednjem skupu iznijeli su i nove zahtjeve:

- Hitna sanacija evidentnih sigurnosnih rizika;

- Imenovanje stručnih rukovodilaca na sve upražnjene funkcije u nadležnim institucijama;

- Uvođenje jasnih kriterija za dodjelu socijalne pomoći, poput besplatnih kupona i udžbenika, kako bi pomoć išla onima kojima je stvarno potrebna, a ne djeci funkcionera, te da se sredstva usmjere u korisnije svrhe;

- Revizija budžeta prema prioritetima, kako bi se osigurala sredstva za vozni park i njegovo održavanje;

- Javno objavljen plan sa imenima odgovornih osoba, konkretnim mjerama i definisanim rokovima za rješavanje problema, s rokovima od 30, 60 i 90 dana.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo Nihad Uk i direktor GRAS-a Senad Mujagić podnijeli su ostavku nakon zahtjeva demonstranata.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo potvrđeno je da ne postoji snimak iz tramvaja u trenutku nesreće, te da kamera u tramvaju koji je učestvovao u nesreći ne radi od 29. novembra 2025. godine.

Solidarnost sa žrtvama

Sindikat Univerziteta u Sarajevu ranije je pozvao svoje članove da se pridruže okupljanju.

Istaknuli su da ovaj skup simbolizira solidarnost sa žrtvama i njihovim porodicama, ali i zajednički zahtjev za veću sigurnost javnog prevoza, odgovornost nadležnih institucija i hitno poduzimanje mjera kako bi se spriječile slične tragedije u budućnosti.

- Akademska zajednica ima posebnu društvenu odgovornost da reaguje na pitanja od javnog interesa, posebno kada su ugroženi sigurnost, dostojanstvo i životi naših sugrađana. Naše prisustvo je poruka solidarnosti, empatije i građanske odgovornosti. Pozivamo vas da svojim prisustvom podržite ovaj skup, uz poštivanje principa mirnog i dostojanstvenog okupljanja - naveli su.