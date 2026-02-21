Potpredsjednica SDA Aida Obuća za "Avaz": Trojki samo do fotelja dok se država urušava

Uprkos katastrofalnim posljedicama takve politike, SDP i NiP nastavljaju s istom matricom, pokušavajući obmanuti javnost tvrdnjama da su novi sporazumi usmjereni ka jačanju državnih institucija, izjavila je za “Avaz” potpredsjednica SDA Aida Obuća, komentirajući potpisivanje potpisivanje sporazuma pet stranaka o zajedničkom nastupu na izborima, za nivo NSRS.

Prepušteno Dodiku

Sporazum su u četvrtak u Banjoj Luci potpisali predsjednici SDP-a BiH, NiP-a, NES-a, Naprijed i PDA, stavljajući ostale partije pred svršen čin i otvarajući put ka podjeli probosanskih stranaka na dva bloka uoči izbora u oktobru.

- Još od decembra 2022. godine SDA dosljedno upozorava da je upravo SDP, vođen neodgovornim političkim kalkulacijama, isporučio Miloradu Dodiku četvrtog delegata u Domu naroda PSBiH. Taj potez nije bio samo proceduralna greška, već svjesno omogućavanje apsolutne blokade države kojoj svjedočimo i danas. Time su direktno ojačane poluge za sistemsko urušavanje institucija BiH - kaže Obuća.

Naglašava činjenicu da su svjesno prepustili kontrolne mehanizme svom koalicionom partneru, navodno reformiranom Dodiku, dok on nesmetano nastavlja s udarima na ustavni poredak, razotkriva duboko licemjerje lidera ovih stranaka.

- Umjesto zaštite države, prioritet je očito ostao opstanak u foteljama pod svaku cijenu – ističe Obuća.

Ostavka samo alibi

Nakon dva dana pauze, danas će biti nastavljeni protesti učenika i studenata u Sarajevu, nakon nesreće u kojoj je poginuo student Erdoan Morankić, a maloljetna učenica teško povrijeđena. Obuća ukazuje da ostavka premijera KS, Nihada Uka ne predstavlja moralnu katarzu, već je ona “svojevrsni epilog politika koje Trojka provodi u KS posljednjih osam godina”.

- Ona je istovremeno i priznanje da Vlada KS i stranke koje je čine nisu imale ni kapacitet, ni ekspertizu, ni političku snagu da upravljaju procesima u trenutku ozbiljne krize. Svi mi koji smo nosili teret izvršne vlasti znamo da je krizno upravljanje conditio sine qua non svake odgovorne funkcije. Upravo na tom ispitu Trojka u kontinuitetu pokazuje najveću slabost. Kada pogledamo neke od tragedija koje su obilježile njihov mandat, od ubistva Džene Gadžun do strašne tragedije u Jablanici, postaje jasno da ne govorimo o izolovanim incidentima, već o kontinuitetu pogrešnih politika i izostanku sistemskog odgovora – kaže Obuća.

Dodaje da građani Sarajeva, iako Trojka uporno tvrdi da je sve predmet istrage i da je sistem reagirao, imaju pravo zapitati se o kojem sistemu je riječ.

- O onom u kojem Vlada od 2020. godine ne dostavlja izvještaj o stanju u GRAS-u? O onom u kojem je direktor tog preduzeća kadar te Trojke? O sistemu u kojem ministar saobraćaja, umjesto ugovora za servisiranje, potpisuje marketinške ugovore sa stranačkim kolegom? Ili o onom u kojem predsjedavajući Skupštine pokušava odgađanje sjednice o smjeni Vlade zamaskirati proceduralnim pričama o kolegiju, prešućujući da odnos snaga u kolegiju odražava odnos u Skupštini. Dakle, i tu Trojka ima većinu? – pojašnjava Obuća, te zaključuje da ostavka premijera ne može biti alibi za model upravljanja koji je proizveo ovakav gubitak povjerenja.