Zabrinjavajući podaci o odlasku ljudi iz BiH: Besperspektivnost nam tjera radno sposobne

Procjenjuje se da je od popisa 2013. do sredine 2023. godine iselilo gotovo 600.000 ljudi. Samo u 2021. godini otišlo je više od 170.000 osoba.

U proteklih 12 godina, BiH je izgubila više od 400.000 radno sposobnih. Ove procjene su temeljene na podacima Unije za održivi povratak i integracije BiH.

Prema zvaničnim podacima EUROSTAT-a o izdatim boravišnim vizama, u 2024. godini izdato je 39.179 boravišnih dozvola na period više od šest mjeseci za državljane BiH.

Ovaj podatak nije isto što i podatak o iseljavanju ljudi, ali demografski analitičar Adnan Ferhatbegović ističe da ogromna većina ljudi koja ide na tako dug period i ostaje u tim zemljama.

Zemlje EU

- Iz priloženih podataka se vidi da je Njemačka destinacija u koju se najviše odlazi, potom je tu Hrvatska, Austrija, Slovenija – kazao je Ferhatbegović.

Zemlje Evropske unije su godinama unazad najpoželjnije kada je u pitanju odlazak iz BiH. Ono što posebno zabrinjava jeste da obično odlaze mladi i radnosposobni ljudi, a nije rijedak i slučaj odlazaka cijelih porodica s djecom.

- Što se tiče starosne strukture, pouzdanih podataka nema, međutim, opštepoznato je da su to osobe do 40 godina starosti. Dakle, najproduktivniji sloj stanovništva – istakao je Ferhatbegović za „Avaz“.

Odlazak se posebno osjeti u manjim sredinama koje polako postaju gradovi starih, ali napuštanje BiH nije rijedak slučaj i u većim mjestima.

- Regioni iz kojih se najviše odlazi su oni koji ne bilježe najveći pad novorođenih: Krajina i Tuzlanski kanton prije svih – objašnjava Ferhatbegović.

Razlozi odlaska

Govoreći o razlozima odlaska iz zemlje on je istakao da su oni manje-više isti kao i prije deset ili više godina.

- To su korupcija i vladavina podobnih koja se odlikuje time da, naprimjer, snijeg paralizira grad na tri sedmice jer komunalne službe kojima upravljaju partije nisu u stanju očistiit ga. Treći razlog je odsutnost vladavine prava – istakao je.

Ferhatbegović je podsjetio samo na slučaj Jablanice i poplava koje su odnijele toliko života, a da još uvijek nemamo podignutu optužnicu.

- Generalno govoreći, besperspektivnost. Svako ko dugoročno planira vidi da se stvari jedva kreću naprijed – kazao je Ferhatbegović.