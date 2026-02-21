Brčko nastavlja: Narod više ne šuti, masovni skup zakazan za ponedjeljak

Nakon protesta koji su prethodnih dana održani u Sarajevo povodom tragične nesreće u kojoj je život izgubio dvadesettrogodišnji Erdoan Morankić, talas solidarnosti i građanskog nezadovoljstva počeo se širiti i na druge gradove, pišu Vijesti.

U ovoj tragediji povrijeđeno je više osoba, među njima i maloljetna djevojka kojoj je, zbog težine povreda, amputirana noga. Bol, ogorčenost i zahtjevi za odgovornošću i dalje su snažno prisutni među građanima.

Stanovnici Sarajeva već sedam dana izlaze na ulice, tražeći pravdu, transparentno vođenje istrage i konkretne sistemske promjene. Okupljanja su prerasla u snažan izraz građanskog nezadovoljstva koji povezuje različite generacije, a posebno mlade ljude.

Inicijativa započeta u Sarajevu sada dobija podršku i u Brčko, gdje će u ponedjeljak, 23. februara 2026. godine, biti održano mirno okupljanje u znak sjećanja na tragično preminulog Erdoana Morankića.