Dekan FPN-a Sead Turčalo: Za 18 mjeseci poginulo više od 30 ljudi, a niko ne preuzima odgovornost

Odgovornost se preuzme samo kada se izvrši pritisak na njih, kaže profesor

Sead Turčalo. Avaz

Piše: Evelin Trako

21.2.2026

Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Sead Turčalo pružio je podršku studentima i srednjoškolcima na današnjim protestima.

- Razlog je da podržim ove mlade ljude da počnu njegovati kulturu protesta, koja u BiH ne egzistira kao takva. Protesti bi trebali biti svakodnevni, kada pogledamo decenije naših života, a u zadnjih 18 mjeseci je poginulo više od 30 ljudi jer je sistem zakazao, imali smo Jablanicu, Sarajevu, podvođenje maloljetnica, a niko nije preuzeo političku odgovornost. Odgovornost se preuzme samo kada se izvrši pritisak na njih - kazao je.

