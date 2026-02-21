"AVAZ" NA LICU MJESTA

Snimak iz zraka / Sedmi i najmasovniji protesti u Sarajevu, hiljade građana poručuje: "Ruke su vam krvave"

Za razliku od prethodnih dana, kada su na protestima dominirali srednjoškolci i studenti, danas svjedočimo okupljanju ljudi svih generacija

Protesti u Sarajevu. Avaz

Piše: Evelin Trako

21.2.2026

Sedmi protesti na ulicama Sarajeva nakon smrti mladića Erdoana Morankića ujedno su i najmasovniji.

Za razliku od prethodnih dana, kada su na protestima dominirali srednjoškolci i studenti, danas svjedočimo okupljanju ljudi svih generacija.

Hiljade ljudi na ulicama Sarajeva traži pravdu, a glavni moto je: "Ruke su vam krvave". Također, vide se transparenti, "Vaša  greška, naša tragedija", "Sistemske ubice".

Na snimcima iz zraka pogledajte atmosferu s današnjih protesta.

# SARAJEVO
# PROTESTI
