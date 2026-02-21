Demonstranti odbacili razgovor sa Konakovićem, smatraju to pokušajem ubiranja jeftinih poena, dali mu i zadatak

Na pitanje Novinarke N1 o ministru Elmedinu Konakoviću, jedan od eksponiranih studenata, Muamer Klico, koji je pročitao zahtjeve, javno je odbio bilo kakav susret sa njime.
ŠAMAR ZA DINOKIJA
Nema razgovora sa propalim političarima
Na pitanje Novinarke N1 o ministru Elmedinu Konakoviću, jedan od eksponiranih studenata, Muamer Klico, koji je pročitao zahtjeve, javno je odbio bilo kakav susret sa njime.
Dodatno je revoltirano pitao zašto Konaković, kao ministar vanjskih poslova, nije trazio od Američke ambasade videosnimke sa kamera koje se nalaze blizu mjesta nesreće.
On je dodatno rekao da bi svaki susret sa političarima bio pokušaj ubiranja političkih poena za njih.
Ovakva odluka je potpuno očekivana, jer se Konaković danima krio od javnosti, njegov fan je uhapšen zbog pokušaja da automobilom udari demonstrante, a Konaković, koji je stalno na mrežama, nije se uopće ogradio od njega. Konaković je i skandalozno javno napao Tužilaštvo Kantona Sarajevo, istragu nazvao “prljavom koja šteti”, jer Sud nije prebacio isključivo na vozača tramvaja i odredio mu jednomjesečni pritvor.
Omraženi Konaković već duže od 10 godina suštinski predvodi Kanton Sarajevo i sigurno je jedan od glavnih krivaca za izostanak sistemskih mjera, koje su dovele do stanja haosa i pljačke u GRAS-u i smrtnog ishoda.
KOMENTAR DANA
OSUDILI NEPROMIŠLJENOST