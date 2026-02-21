Video / Muamer Drapić: Svu ovu djecu je ubio sistem, ovo se dalje ne može trpiti

Sedmi masovni protesti nakon smrti Erdoana Morankića održavaju se danas na ulicama glavnog grada BiH.

Muamer Drapić, otac stradale Džejle Drapić je kazao da je žrtava sistema previše i da se ovo dalje ne može trpiti.

- Meni je stomatolog ubio dijete. Čovjek koji je radio bez sanitarne knjižice, prikrivao dokaze... u 16 mjeseci nije saslušan. Samo su saslušali mene i suprugu, kao da smo mi osumnjičeni! Ubica se šeće. neka ga zatvore, kao i stomatološku ordinaciju, rekao Drapić.

Naveo je da je svu ovu djecu ubio sistem, da treba smijeniti podobne, a dovesti sposobne.

- Ne interesuju nas stranke koje su na vlasti. Ni zeleni, ni crveni, ni žuti. Samo pravda za našu djecu. Ubice napolje - zaključio je.