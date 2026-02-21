"PRLJAV VEŠ SISTEMA"

Potresno obraćanje Adnana Kaljanca, oca preminule djevojčice: "Ovo je sistemska anarhija"

Adnan Kaljanac. Screeenshot

Ajla Pehlivan

21.2.2026

Da problem nije ograničen samo na pravosuđe, već da zahvata i zdravstveni sektor, upozorio je i Adnan Kaljanac, koji se obratio okupljenima.

Otac petogodišnje djevojčice koja je, kako je naveo, prije nešto manje od godinu dana preminula u Općoj bolnici usljed, kako tvrdi, nepažnje i nebrige ljekara.

- Doktorica nam je rekla da će ujutro kući, da joj nije ništa. Nažalost, ispostavilo se drugačije - kazao je Kaljanac.

Dodao je da su kroz istragu, kako tvrdi, otkrili "prljav veš sistema",  koji je nazvao sistemskom anarhijom.

- Ovo je sistemska anarhija u kojoj živimo. Vrijeme koje vi ovdje trošite trebalo bi da sistem iskoristi da iznese dokaze, obrazloži zašto se nešto desilo i jasno pokaže ko je odgovoran. Umjesto toga, to vrijeme se koristi da bi se zaštitili pojedinci, sakrili dokazi i ova država gurnula u još dublju anarhiju - poručio je.

Na kraju je zahvalio mladima na podršci i istrajnosti.

- Hvala vam, omladino. Poziv na pravdu ovdje se može osjetiti rukama. Hvala vam što ste tu - zaključio je Kaljanac.

# PROTESTI
# ADNAN KALJANAC
