Snimak dronom / Rijeka ljudi na ulicama Sarajeva: Traži se hitno prihvatanje ostavke Vlade KS i izbor nove

U Sarajevu su danas održani sedmi protesti povodom stravične nesreće koja se dogodila 12. februara 2026. godine kod Zemaljskog muzeja BiH, kada je tramvaj iskočio iz šina.
Građani Sarajeva okupili su se danas u velikom broju kako bi još jednom izrazili nezadovoljstvo i zatražili odgovornost zbog tragične tramvajske nesre
Protesti u Sarajevu. E. Trako/Avaz
U ovoj tragediji život je izgubio sarajevski student Erdoan Morankić (23) iz Brčkog, dok su četiri osobe povrijeđene, od kojih jedna teže. Sedamnaestogodišnjoj djevojci u nesreći je amputirana noga, a ona se i dalje nalazi na bolničkom liječenju.
Građani Sarajeva okupili su se danas u velikom broju kako bi još jednom izrazili nezadovoljstvo i zatražili odgovornost zbog tragične tramvajske nesreće koja je potresla javnost prošle sedmice.
Za razliku od ranijih protesta, na kojima su uglavnom učestvovali srednjoškolci i studenti, današnje okupljanje obilježilo je prisustvo građana svih generacija.
Snimci iz zraka pokazuju da se ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine kretala kolona od nekoliko hiljada ljudi. Na snimcima možete pogledati kolonu dok se kretala od Higijenskog zavoda prema Marijin Dvoru.
