Snimak dronom / Rijeka ljudi na ulicama Sarajeva: Traži se hitno prihvatanje ostavke Vlade KS i izbor nove

U Sarajevu su danas održani sedmi protesti povodom stravične nesreće koja se dogodila 12. februara 2026. godine kod Zemaljskog muzeja BiH, kada je tramvaj iskočio iz šina.

U ovoj tragediji život je izgubio sarajevski student Erdoan Morankić (23) iz Brčkog, dok su četiri osobe povrijeđene, od kojih jedna teže. Sedamnaestogodišnjoj djevojci u nesreći je amputirana noga, a ona se i dalje nalazi na bolničkom liječenju.

Građani Sarajeva okupili su se danas u velikom broju kako bi još jednom izrazili nezadovoljstvo i zatražili odgovornost zbog tragične tramvajske nesreće koja je potresla javnost prošle sedmice.

Za razliku od ranijih protesta, na kojima su uglavnom učestvovali srednjoškolci i studenti, današnje okupljanje obilježilo je prisustvo građana svih generacija.

Snimci iz zraka pokazuju da se ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine kretala kolona od nekoliko hiljada ljudi. Na snimcima možete pogledati kolonu dok se kretala od Higijenskog zavoda prema Marijin Dvoru.