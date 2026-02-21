Banjalučki muftija Ismail ef. Smajlović za “Avaz”: Dove nas čine jačim, a naše životno okruženje boljim

Ramazan je poseban dar od Boga i muslimani mu se raduju i za njega se pripremaju, dočekujući ga u uređenim domovima i punim džamijama, kazao je za “Avaz” banjalučki muftija Ismail ef. Smajlović. Safovi su brojniji i u banjalučkoj Ferhat-pašinoj džamiji.

- U svim džamijama na prostoru Muftiluka banjalučkog uči se i mukabela, u 78 džemata gdje se obavlja i teravih-namaz. Pored redovnih imama imamo i studente, učenike Medrese, koji će organizirati ramazanske aktivnosti – kaže muftija Smajlović.

Očuvanje tradicije

Tradicija se čuva i pokušava osvježiti svakog ramazana, dodaje Smajlović, ali globalizacija donosi nove kanale komunikacije, pa i građani drugih vjera i nacija osjećaju tu posebnu atmosferu.

- Sada se to ne svodi samo na bliži komšiluk u zgradi ili mahali, nego ramazan, onako kako ga je Bog podario, kao dar i blagodat za cijeli svijet, postaje događaj od globalnog značaja, koji osjećaju i nemuslimani širom svijeta. Svake godine, pa i ove, pozitivna je reakcija našeg komšiluka, naših sugrađana, ali i globalno. Ne bih se bavio pojedincima kojih je uvijek bilo i bit će, jer većina je dobrih i čestitih ljudi, kako unutar populacije muslimana, tako i građana s kojima dijelimo radost ramazana – ističe Smajlović.

Ramazani posljednjih godina dočekuju se u posebnim okolnostima. Ne tako davno pandemija je nakratko čak i zatvorila džamije, dok danas svijet doživljava nove podjele i suočava se sa sukobima i napetostima.

Značaj komšiluka

- Naravno da svaki razuman čovjek saosjeća s gladnima u Africi, stanovništvom zemalja u ratu, pa i s onima koji doživljavaju uznemiravanje. Mi smo u Banjoj Luci organizirali predramazansku akademiju s centralnom temom – komšiluk. To je jedna plemenita tradicija, koja se prepoznaje u raznim prilikama i izvan ramazana. Teško nam padaju te vanredne okolnosti, ali moglo bi se kazati da iskušenja utječu na pojačanje vjerničke svijesti kod ljudi, moguće da i zbog toga gradimo kvalitetniji odnos prema Bogu. Vanredne prilike bruse ili snaže ljudsku kvalitetu – duhovnu, mentalnu i fizičku – dodaje banjalučki muftija.

Propis posta u ramazanu svojevrsni je trening kako kontrolirati potrebe za hranom, ali i druge nagone. Muftija Smajlović podsjeća na saosjećanje sa siromašnima, ali upozorava na moguće zloupotrebe, pogotovo tokom ramazana.

- Potražite one koji nisu došli i pružili ruku pred džamijom ili bilo gdje, a da nemaju i da im treba pomoć. To je naša prva zadaća. Družimo se s blagodatima ramazana, one će u nama razviti kvalitete koje će doprinijeti boljem životu s našim komšilukom i doprinijet će miru u cijelom svijetu. Ne očekujte da donese mir u Ukrajini ili Gazi, ali neka naših dova. One će nas učiniti jačim, a naše životno okruženje boljim – poručuje banjalučki muftija Ismail ef. Smajlović.