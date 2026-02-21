Profesor Salih Fočo o efektima protesta u BiH: Nepovjerenje građana prema vlasti postalo je opće stanje

Mladi u BiH ustali su protiv sistema koji ne mari za ljudske živote, protiv nekompetentnosti i neodgovornosti na ključnim pozicijama i bahatosti i neosjetljivosti prema zahtjevima građana, koje već godinama vlasti ne čuju i ne poštuju. Protesti koje su pokrenuli studenti i srednjoškolci iz Sarajeva, postaju sve masovniji i šire se i na druge bh. gradove, a podršku ogorčenoj mladosti pružaju i članovi dijela akademske zajednice u BiH.

- Bosanskohercegovačko društvo je bolesno društvo. Politika je već odavno prestala biti javna služba i postala je unosan posao. Privatizacija je, pod plaštom tranzicije, u brojnim slučajevima pretvorena u legalizovanu pljačku društvene imovine. Korupcija nije incident – ona je obrazac funkcionisanja sistema. Stranačka lojalnost važnija je od znanja, podobnost od sposobnosti, a interes elite od interesa građana. Pravni sistem je paralizovan. Tužilaštva i sudovi rijetko ulijevaju povjerenje da su spremni ili sposobni procesuirati najteže oblike zloupotrebe vlasti i biti u funkciji građana i pravde - kaže profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Salih Fočo.

On dodaje da problem nije u nedostatku zakona, već u njihovoj sadržini i selektivnoj primjeni. Zakoni se, naglašava, često donose da čuvaju postojeće odnose moći, a ne da ih preispituju.

- Takvo zakonodavstvo ne rješava krizu – ono je cementira, čemu svjedočimo kroz niz protesta. Nepovjerenje građana prema vlasti postalo je opće stanje. Vlast djeluje otuđeno, zatvorena u stranačke strukture, bez stvarne odgovornosti prema građanima a pogotovo prema javnosti. Sistem postoji radi političkih struktura, dok građani snose posljedice nerada, nekompetencije i neodgovornosti – kaže Fočo.

Istovremeno, svaka ozbiljna kritika brzo se preusmjerava na nacionalna i etnička pitanja, jer takva retorika služi kao štit od odgovornosti. Fočo ocjenjuje da se, umjesto razgovora o radnim mjestima, obrazovanju, zdravstvu i ekonomskom razvoju, javni prostor puni podjelama i strahom jednih od drugih.

- Tako se održava politička kontrola i produžava stagnacija i agonija, a političke elitite profitiraju. Najjasniji pokazatelj krize jeste odlazak mladih. Oni odlaze sa svih prostora i iz svih zajednica, jer ne vide perspektivu u sistemu koji ne nagrađuje znanje i rad, nema odgovornosti niti se otvaraju perspektive a pogotovu nema nade u bolje. Oni koji ostaju, kroz bunt i javne poruke, upozoravaju da je stanje neodrživo. Njihovi zahtjevi, međutim, rijetko dopiru do centara odlučivanja, elite političke znaju da su dometi protesta ograničeni i prolazni. I nakon protesta stanje ostaje isto. Izbori su za njih popis stanovništva po nacionalnoj pripadnosti, a ne prema rezultatima i efektima vlasti. Bosna i Hercegovina nema problem nedostatka resursa ili sposobnih ljudi. Problem je odsustvo političke volje da se uspostavi sistem odgovornosti, jednakosti pred zakonom i istinske brige za građane. Dok vlast opstaje na podjelama, strahu i neradu, društvo će ostati zarobljeno u krugu stagnacije.

Bez temeljne promjene vrijednosnog okvira – od klijentelizma ka meritokratiji, od etničke mobilizacije ka građanskoj odgovornosti, od partijskog interesa ka javnom dobru – nema izlaska iz krize. Sve drugo je produžavanje agonije – ističe prof. dr Salih Fočo.