Ismail ef. Ćulov, imam džemata Ustiprača: U svjetlu džamijskih kandilja i u zajedničkim iftarima osjećamo snagu pripadnosti i vjere

Ramazan dočekujemo s dubokom zahvalnošću i smirajem, kaže za “Avaz” Ismail ef. Ćulov, mladi imam džemata Ustiprača. Mali povratnički džemat udaljen je oko 11 kilometara od Goražda i smješten je na raskrsnici puteva koji gradove Gornjeg Podrinja povezuju sa Sarajevom. Nekada dio goraždanske općine, Ustiprača je, potpisivanjem Dejtona, postala sastavni dio općine Novo Goražde u RS.

- Ovdje ovaj mjesec ima posebnu težinu, jer nas podsjeća da se čovjek može vratiti svome domu, ali samo vjerom može ostati uspravan u njemu. U tišini naših sokaka, u svjetlu džamijskih kandilja i u zajedničkim iftarima, osjećamo snagu pripadnosti i vjere. Povratnici Ramazan ne dočekuju kao tradiciju, običaj i obavezu, nego kao susret s milošću. To je vrijeme kada se srce vraća svome izvoru, a čovjek shvati da nije bogat onaj koji mnogo ima, nego onaj ko ima mir u duši. Kako je govorio hazreti Alija ibn Ebi Talib: "Najveće bogatstvo je bogatstvo duše, a najveće siromaštvo je praznina srca". Ramazan nas upravo tome uči – da obnovimo sebe iznutra – kaže Ćulov.

Dodaje da stanovnici ovog dijela naše zemlje iz Ustiprače šalju poruku dostojanstva i nade.

- Naš povratak nije samo povratak kućama, nego povratak vrijednostima. Čuvajući Ramazan, čuvamo vjeru, a čuvajući vjeru, čuvamo i sebe i svoju domovinu. Ovdje Ramazan nije samo mjesec posta, nego dokaz da vjera ima snagu da vrati čovjeka njegovom dostojanstvu i njegovoj domovini. On se ne vidi samo u postu, nego u strpljenju, u komšijskoj ruci, u upaljenom svjetlu džamije i u tihoj odluci čovjeka da ostane svoj na svome – ističe Ismail ef. Ćulov.