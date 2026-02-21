Iz Sindikata policijskih službenika KS tvrde da je smanjena plata policajcima koji osiguravaju proteste

Vlada Kantona Sarajevo je jednostranim pristupom, bez razgovora sa socijalnim i sindikalnim partnerima, te se sa vlastitom odlukom na sva usta pohvalila i medijski zdušno na sva zvona zazvonila da je svim uposlenicima u Kantonu Sarajevo s januarom 2026. godine povećana plaća za posto, odnosno, da je osnovica sa 400 KM povećana na 420 KM, navodi na početku saopćenja predsjednik Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Viktor Ćatić.

- Drugom sindikatu policije u MUP-u Kantona Sarajevo je ta logika sasvim odgovarala, jer su i prije konačne odluke Koordinacije sindikata u pregovorima sa Vladom istupili iz koordinacije, zadovoljivši se mrvicama koje je ekspertna Vlada Kantona Sarajevo jednostrano procijenila i ocijenila da je sa njihovom odlukom sasvim zadovoljavajuće povećanje plaće, iako je život za jednu četveročlanu porodicu realno poskupio za više od 50 posto od posljednjeg povećanja plaće.

Umanjena januarska plata

Na ovakav istup i pristup radu, procjeni, donošenju odluka eksperata Vlade Kantona Sarajevo u ostavci smo navikli. Međutim, sada su eksperti otišli i korak dalje. Iako su marketinški propratili da je svim uposlenicima povećana plaća, mi imamo potvrdu u primljenim plaćama da je svim policajcima sa početnim činovima ali i svim državnim službenicima i namještenicima u MUP-u Kantona Sarajevo sa koeficijentom 2,7 i manje, januarska plata koju su primili umanjena, a ne uvećana.

Dostigli su minimalac. Bravo vam eksperti.

Naviknuti smo na dezavuisanje i isprazne priče aktuelne vlasti u Kantonu Sarajevo, ali ovakvo licemjerstvo i bezobrazluk u postupanju i u odnosu prema uposlenicima je i nas zatekao.

Da gospodo (vi u vlasti), umanjili ste plaću, onim policajcima koji vam osiguravaju sigurnosni ambijent, časno osiguravajući aktuelne proteste protiv vas i vaših loših postupanja koja su kao takva prepoznata od građanstva.

Proteste osiguravaju uzdignute glave, balansirajući između naše omladine i bahatih pojedinaca i grupacija koji bi željeli da protesti odu u pogrešnom smjeru. Osiguravaju ih zadnjim atomima snage bez ijednog incidenta proizvedenog od strane, kako policajaca, tako i omladine.

Ti policajci čuvaju vas, državnu i ličnu imovinu, institucije i objekte od vitalnog značaja. Ali, šta vama to znači? Apsolutno ništa.

"Pokazali ste obraz"

Vi ste svoj obraz i znanje pokazali vašim ekspertnim pristupom na način da ste danas u tehničkom mandatu, ali i da ste slagali i građane i nas da nam je plaća povećana jer je većinom umanjena.

Umanjena je kod onih koji imaju najmanja primanja, a nose teret najobimnijeg posla.

Zato, otvoreno vas pitamo, zašto ste nam smanjili plaću, a javno objavili da će nam plaća biti povećana za mizernih pet posto? Ne očekujemo odgovor koji je dostojan da predstavnici aktuelne vlasti u tehničkom mandatu upute policajcima i drugim uposlenicama jer i ako biste što i odgovorili, to bi bila još jedna u nizu laži i licemjernog odnosa prema uposlenicima i ostalim građanima.

Na kraju, zahtijevamo da hitno preispitate svoje odluke u vezi sa povećanjem plaće i da plaću policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima Kantona Sarajevo povećate u skladu sa Zakonom, a ne da se služite matematičkim formulama i jeftinim trikovima kojim ćete nam po ko zna koji put zamazati oči i saopćiti još koju laž - zaključuje se u saopćenju.