Potresno obraćanje oca stradalog dječaka: Za smrt sina sistem me kaznio sa 9.000 maraka, a iz ruksaka mrtvog djeteta su ukrali novac

Nizu svjedočanstava na demonstracijama mladih u Sarajevu pridružio se i Sead Marevac, otac desetogodišnjeg Hamze koji je 2012. godine tragično stradao pod točkovima kamiona u naselju Stup. Njegovo obraćanje, ispunjeno bolom i ogorčenjem prema pravosudnom i policijskom aparatu, dodatno je ogolilo osjećaj nepravde koji dijeli okupljena masa, prenosi N1.

Apsurd sistema

Marevac je podsjetio javnost na slučaj u kojem je njegov desetogodišnji sin, koji je stradao na opasnoj dionici bez ispravnog semafora, proglašen stopostotnim krivcem za vlastitu smrt. S druge strane, kako ističe otac, vozač kamiona nije proveo ni dan u zatvoru, niti mu je oduzeta vozačka dozvola.

Posebno teške optužbe iznio je na račun sudskog vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića, optužujući ga da je manipulisao činjenicama i "izmislio uglove koji u geometriji ne postoje" kako bi usmjerio sudski proces. Upozorio je okupljene da sprega korumpiranih vještaka, sudija, tužilaca i policijskih komandira predstavlja najveće zlo u gradu.

"Ukrali su 10 maraka od mrtvog djeteta"

Najemotivniji i najšokantniji trenutak govora bio je opis navodnog odnosa policije prema dokazima i ličnim stvarima stradalog dječaka. Prisjetio se trenutka kada je preuzeo dječakov ruksak od tadašnjeg šefa Odjela za saobraćaj, Hasana Dupovca.