Blanuša se sastao s Ginkelom: "Avanturistička politika ugrozila RS i njenu ekonomiju"

Branko Blanuša, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), prethodnih dana održao je odvojene sastanke s predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Austrije. Glavne teme razgovora bile su očuvanje nadležnosti entiteta RS u okviru Dejtonskog sporazuma, povratak povjerenja u izborni proces kroz uvođenje novih izbornih tehnologija te jačanje ekonomije i privlačenje stranih investicija.

- Još jednom je potvrđeno da Amerika, Italija i Austrija uvažavaju poziciju entiteta RS i njene nadležnosti. To je dobar osnov i zato u budućnosti moramo voditi mnogo odgovorniju i stabilniju politiku, za razliku od avanturističke politike koju je vlast u entitetu RS vodila u prethodnom periodu i koja je ozbiljno ugrožavala poziciju i interese entiteta i našeg naroda - rekao je Blanuša.

Izborni proces i pad povjerenja građana

Blanuša je istakao da je povjerenje u izborni proces zabrinjavajuće nisko, što se vidi u sve manjoj izlaznosti birača iz ciklusa u ciklus.

- Uvođenje novih izbornih tehnologija preduslov je da se to povjerenje vrati, da građani ponovo postanu aktivni učesnici društveno-političkih dešavanja i samim tim da institucije i izabrani predstavnici vrate legitimitet. Podrška međunarodnih partnera ovom procesu je vrlo važna - naglasio je Blanuša.

Ekonomija godinama zapostavljena

Blanuša je posebno upozorio na ekonomsku stagnaciju entiteta RS, ističući da su investicije već godinama izostale zbog neozbiljnosti vladajuće garniture.

- Ekonomija i privreda su pokretačka snaga jedne zemlje i ne smiju biti sporedna stvar. Moramo kreirati mnogo povoljniji privredni, ali i društveni ambijent, kako bismo privukli ozbiljne i velike strane investicije koje, nažalost, već godinama izostaju. Dok u zemljama okruženja primjećujemo sve više novih investicija, entitet RS je zbog neozbiljnosti onih koji ga vode postao 'Bermudski trokut' za nove investicije - zaključio je Blanuša.

Blanuša se tokom svojih razgovora susreo s otpravnikom poslova u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Johnom Ginkelom, ambasadoricom Italije u Bosni i Hercegovini Sarah Eti Castellani te austrijskim ambasadorom Georgeom Divaldyjem.