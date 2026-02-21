Dodik poručio opoziciji da će ih pomesti, pa ih onda pozvao da se svi skupa "konačno okupe"

Milorad Dodik, lider SNSD-a, poručio je opozicionim predstavnicima u Republici Srpskoj da se "konačno okupe" i da iniciraju sastanak na kojem i on planira prisustvovati.

On je dodao da planira i sam doći na takav sastanak kako bi razgovarali o tome šta je "strategija našeg naroda i naše političke nacije".

- Ne smijemo ponoviti greške iz prošlosti i ostati razjedinjeni na bazičnim pitanjima - rekao je Dodik.

Nekoliko sati ranije, Dodik je na X-u izdvojio dio intervjua uz poruku da će opoziciju "pomesti".

- Suština je u organizaciji. SNSD ima organizaciju i pomešćemo opoziciju na ovim izborima, mogu da se udružuju s kim god hoće. Dobit ćemo dvotrećinsku većinu s našim koalicionim partnerima. Vjerujem da će SNSD biti u apsolutnoj većini - poručio je Dodik.