Sarajlija i GSS izvukli staricu koja je upala u rijeku

U sarajevskom naselju Dobrinja danas je uspješno završena dramatična akcija spašavanja nakon što je starija žena nespretnim spletom okolnosti pala u korito rijeke.

Na lice mjesta odmah su stigli pripadnici Gorske službe spašavanja, ali i jedan Sarajlija koji se zatekao u blizini, te su zajedničkom i brzom intervencijom uspjeli izvući ženu iz vode prije dolaska ostalih nadležnih službi.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je za portal "Avaza" da je žena izvučena iz rijeke i da joj je ukazana potrebna pomoć.