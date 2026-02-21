Sarajlija i GSS izvukli staricu koja je upala u rijeku

U sarajevskom naselju Dobrinja danas je uspješno završena dramatična akcija spašavanja nakon što je starija žena nespretnim spletom okolnosti pala u korito rijeke.
DRAMA NA DOBRINJI
Starija žena je nespretnim spletom okolnosti pala u korito rijeke
Sarajlija i GSS izvukli staricu iz rijeke. Crna Hronika
Na lice mjesta odmah su stigli pripadnici Gorske službe spašavanja, ali i jedan Sarajlija koji se zatekao u blizini, te su zajedničkom i brzom intervencijom uspjeli izvući ženu iz vode prije dolaska ostalih nadležnih službi.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je za portal "Avaza" da je žena izvučena iz rijeke i da joj je ukazana potrebna pomoć.